В Госкомитете по диаспоре представили совместный кинопроект Азербайджана и Израиля

По инициативе и при организации Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики и Центра сохранения наследия горских евреев "Шолуми" в актовом зале Госкомитета состоялась презентация полнометражного документального фильма азербайджанского режиссера Руфата Асадова "Традиции из глубины веков" (Əsrlərin dərinliklərindən gələn ənənələr).

Как передает Day.Az, картина посвящена жизни и творчеству художника, дизайнера, эксперта по коврам и коллекционера Альберта Рафиева - члена Союза художников Азербайджана, Союза ковроделов Азербайджана и Союза художников России. Документальный фильм, ставший совместным проектом кинематографистов Азербайджана и Израиля, рассказывает о культурных связях, дружбе и взаимном уважении, которые на протяжении веков формировались между азербайджанским и еврейским народами.

Продюсером картины выступил Шаул Симан-Тов.

В презентации приняли участие депутаты Милли Меджлиса, представители посольства Израиля в Азербайджане, творческая интеллигенция, общественные деятели, мастера искусств, зарубежные гости и журналисты.

Основной темой фильма является взаимосвязь и гармония азербайджанской и еврейской культур.

В творчестве Альберта Рафиева Азербайджан предстает как страна, где на протяжении веков в условиях мира и взаимопонимания проживают люди различных этнических и религиозных конфессий, а традиции мультикультурализма и толерантности стали неотъемлемой частью национальной идентичности.

На мероприятии была подчеркнута значимость успешной государственной политики, проводимой в Азербайджане в сфере толерантности и мультикультурализма.

Отметим, что первая презентация фильма состоялась в посольстве Азербайджанской Республики в Тель-Авиве, после чего картина была продемонстрирована в Иерусалиме. По информации творческой группы, уже поступили предложения о показе фильма в США, Германии, Нидерландах, Чехии, России и ряде других стран.