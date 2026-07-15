В Сенате США заблокировали утверждение оборонного бюджета

В США сенаторы заблокировали ежегодный законопроект об утверждении бюджета Министерства обороны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Против проголосовали 50 сенаторов-демократов, из республиканцев только 46 были за. Демократы считают, что Конгресс не должен утверждать оборонный бюджет в размере 1,15 триллиона долларов, пока президент Трамп продолжает войну с Ираном.

Демократы также выступили против мер, направленных на укрепление военных связей между США и Израилем, включая расширение обмена разведывательной информацией, сотрудничество в области оборонных технологий и более тесную интеграцию между вооруженными силами двух стран.