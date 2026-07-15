https://news.day.az/world/1848203.html В Сенате США заблокировали утверждение оборонного бюджета - ВИДЕО В США сенаторы заблокировали ежегодный законопроект об утверждении бюджета Министерства обороны. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Против проголосовали 50 сенаторов-демократов, из республиканцев только 46 были за.
В Сенате США заблокировали утверждение оборонного бюджета - ВИДЕО
В США сенаторы заблокировали ежегодный законопроект об утверждении бюджета Министерства обороны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Против проголосовали 50 сенаторов-демократов, из республиканцев только 46 были за. Демократы считают, что Конгресс не должен утверждать оборонный бюджет в размере 1,15 триллиона долларов, пока президент Трамп продолжает войну с Ираном.
Демократы также выступили против мер, направленных на укрепление военных связей между США и Израилем, включая расширение обмена разведывательной информацией, сотрудничество в области оборонных технологий и более тесную интеграцию между вооруженными силами двух стран.
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