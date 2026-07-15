Новая атака на азербайджанских моряков в Черном море

Автор: Байрам Эльшадов

Новая атака на гражданское судно в Черном море, на борту которого находились граждане Азербайджана, вновь напоминает о простой, но суровой реальности: в условиях продолжающегося российско-украинского конфликта безопасных маршрутов в зоне боевых действий практически не осталось. Даже гражданские суда, не имеющие никакого отношения к военным операциям, оказываются под угрозой.

К счастью, на этот раз большинству азербайджанских моряков удалось спастись. Однако совсем недавно страна уже пережила подобную трагедию. Это произошло в ночь на 5 июня 2026 года в Азовском море: беспилотники атаковали два грузовых судна - "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под иностранными флагами Белиза и Палау. На их борту находилось 26 азербайджанских моряков, нанятых в частном порядке. Пятеро из них погибли.

Теперь история повторяется. Азербайджанские моряки, не имеющие никакого отношения к российско-украинскому конфликту, продолжают оказываться в зоне поражения - просто потому, что их работа связана с судоходством по маршрутам, проходящим через опасные воды Черного и Азовского морей.

Министерство иностранных дел не впервые обращается к согражданам с призывом проявлять осторожность. В ведомстве подчеркивают, что, несмотря на неоднократные предупреждения, случаи, когда граждане Азербайджана оказываются в районах боевых действий и получают ранения или погибают, продолжают фиксироваться.

Особое беспокойство у МИД вызывает именно ситуация в Черноморском регионе, где из-за продолжающихся боевых действий, применения беспилотников, ракет и другого вооружения обстановка остается крайне напряженной. Как отметили в министерстве, с учетом географии и интенсивности военных действий риски для гражданских судов и их экипажей значительно возросли.

В связи с этим МИД вновь призвал граждан воздерживаться от поездок в районы, где идут боевые действия или сохраняется нестабильная ситуация с безопасностью, не устраиваться на работу в таких регионах и отказываться от трудоустройства на транспортных средствах, включая морские суда, работающие на подобных маршрутах. Гражданам также рекомендовано строго соблюдать официальные предупреждения и при необходимости обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения Азербайджана.

Современная война существенно отличается от вооруженных конфликтов прошлого. Использование беспилотников большой дальности, высокоточного оружия, ракетных ударов и атак на объекты транспортной инфраструктуры привело к тому, что границы опасной зоны значительно расширились. Если раньше многие считали, что достаточно находиться вдали от линии фронта, чтобы чувствовать себя в безопасности, то сегодня подобной уверенности уже нет. Под ударом оказываются порты, торговые маршруты, гражданские суда и люди, не имеющие никакого отношения к военным действиям.

Тысячи граждан Азербайджана работают за рубежом. Многие выбирают морскую отрасль, логистику, строительство, промышленность и другие сферы, где можно обеспечить достойный доход для своих семей. Это абсолютно законное право каждого человека. Государство не может и не должно ограничивать граждан в выборе профессии или места работы. Однако каждый такой выбор должен сопровождаться трезвой оценкой рисков.

Даже если судно идет под иностранным флагом, принадлежит зарубежной компании и перевозит исключительно гражданский груз, это больше не является гарантией безопасности. Последние события показывают, что война не делает различий между военными и гражданскими объектами, когда речь идет об угрозах для судоходства.

В подобных ситуациях государство делает все возможное для защиты своих граждан. Азербайджанские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными органами, оказывают консульскую поддержку, помогают в эвакуации и взаимодействуют с родственниками пострадавших. Однако возможности любого государства объективно ограничены, когда человек добровольно оказывается в зоне активного вооруженного конфликта, где обстановка меняется буквально каждый час.

События последних недель должны стать серьезным поводом для размышлений. После трагедии в Азовском море можно было надеяться, что подобное не повторится. Однако новая атака на гражданское судно показывает обратное. Пока продолжаются боевые действия, риск для гражданского судоходства в Черном море будет сохраняться.

Каждая такая история - это прежде всего судьбы конкретных людей и их семей. Люди отправляются на работу, чтобы обеспечить свои семьи, а не становиться участниками чужой войны. Но реальность такова, что сегодня даже выполнение обычных профессиональных обязанностей вблизи зоны конфликта может стоить жизни.