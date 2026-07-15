Вусал Халилов о роли цифровых платформ в развитии финсектора Азербайджана

Цифровые каналы уже стали основной платформой для предоставления услуг в финансовом секторе Азербайджана, существенно изменив финансовое поведение граждан и бизнеса.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вусал Халилов в ходе круглого стола на тему "Цифровая архитектура: программное управление и подход, ориентированный на результат", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам В.Халилова, в последние годы значительно выросла доля безналичных расчетов. В частности, удельный вес безналичных платежей в карточных операциях увеличился с 17,8 процента до 69,7 процента. Одновременно объем операций в Системе мгновенных платежей вырос до 940 миллионов манатов по сравнению с 87 миллионами манатов в начале 2025 года.

Он подчеркнул, что эти показатели демонстрируют не просто внедрение технологий, но и изменение финансового поведения граждан и субъектов бизнеса.

Было отмечено, что одним из важнейших результатов цифровизации в банковском секторе является развитие человеческого капитала. Согласно последним исследованиям, в системно значимых банках около 30 процентов сотрудников работают в цифровых направлениях, таких как программирование, искусственный интеллект, управление продуктами и DevOps.

Зампред ЦБА подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта в финансовом секторе уже широко используются для кредитного скоринга, оценки рисков и формирования персонализированных предложений. В настоящее время продолжается работа по внедрению больших языковых моделей.

В. Халилов сообщил, что стратегия Центрального банка заключается не в прямом предоставлении многочисленных услуг гражданам, а в создании условий для разработки частным сектором инновационных финансовых продуктов. С этой целью развитие подхода открытых API и создание новых возможностей для участников рынка является одним из приоритетных направлений.

Халилов сообщил, что стратегия Центрального банка заключается не в непосредственном предоставлении широкого спектра услуг гражданам, а в создании условий для частного сектора, чтобы он мог разрабатывать инновационные финансовые продукты. В связи с этим развитие открытых API и расширение возможностей для участников рынка остаются одними из приоритетных направлений.

По его словам, Центробанк также работает над цифровизацией механизмов надзора. В этом направлении внедряются инструменты надзора на базе искусственного интеллекта, цифровая отчетность и полностью электронные системы подачи обращений.

В. Халилов отметил, что для будущего развития финансового сектора важное значение имеют риск-ориентированное регулирование, создание специальных правовых режимов для тестирования инновационных продуктов, расширение доступа к государственным базам данных и развитие облачной инфраструктуры.

Он добавил, что в настоящее время банки тратят значительные средства на использование государственных баз данных, и повышение доступности этой информации может внести серьезный вклад в ускорение цифровой трансформации. Кроме того, широкое применение управляемых облачных сервисов позволит снизить инфраструктурные расходы организаций и ускорить развитие цифровых инноваций.