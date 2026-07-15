Eximbanka SR намерена содействовать реализации совместных проектов Азербайджана и Словакии

Eximbanka SR готов поддерживать совместные проекты словацких и азербайджанских компаний, предоставляя финансирование, гарантии и страхование экспортных рисков.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления и генеральный директор Eximbanka SR Ростислав Подгорец, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend.

"Мы готовы поддержать вас, если вы хотите реализовывать совместные проекты, создавать совместные компании или приобретать компании за рубежом. Мы можем предоставить финансирование, гарантии, а также застраховать кредиты коммерческих банков, связанные с инвестициями за рубежом. Кроме того, мы готовы страховать экспортную дебиторскую задолженность, принимая на себя риски неплатежей", - сказал он.

По словам Подгореца, Eximbanka SR является официальным экспортно-кредитным агентством Словакии, созданным в 1997 году. Уставный капитал структуры составляет 100 миллионов евро, а объем оборотного капитала достигает 500 миллионов евро.

Он отметил, что за почти 30 лет работы агентство поддержало экспорт на сумму свыше 55 миллиардов евро, а география реализованных проектов охватывает более 100 стран.

Подгорец подчеркнул, что Eximbanka SR является единственным государственным инструментом Словакии по поддержке экспорта посредством финансирования, предоставления гарантий и страхования политических и коммерческих рисков. По его словам, структура оказывает поддержку словацким экспортерам независимо от размера компании и отрасли деятельности, а также иностранным покупателям словацкой продукции.