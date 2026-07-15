МЧС Азербайджана обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к гражданам в связи с прогнозируемой в ряде регионов страны неустойчивой погодой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, в ближайшие дни местами ожидаются интенсивные дожди, кратковременные паводки на отдельных горных реках, грозы и порывистый ветер.

В связи с этим МЧС вновь напомнило о необходимости соблюдать меры безопасности.

Так, для защиты от паводков и наводнений, вызванных сильными осадками, рекомендуется держаться подальше от потенциально опасных участков. В случае возникновения угрозы следует немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Во время грозы гражданам советуют отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а при нахождении на открытой местности выбирать более низкие участки. Если гроза застала в автомобиле, следует остановиться, закрыть окна и дождаться ее окончания.

При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных конструкций, зданий, рекламных щитов, опор линий электропередачи, проводов и высоких деревьев.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что ветреная погода осложняет тушение пожаров, поэтому в таких условиях необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Также в ведомстве напомнили, что в летний сезон многие отдыхают на пляжах, однако купание во время сильного ветра представляет серьезную опасность. Владельцам маломерных судов также следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.