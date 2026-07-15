МИД Азербайджана предупредил об опасности работы в районах боевых действий

Министерство иностранных дел Азербайджана вновь призвало граждан страны воздержаться от поездок и трудовой деятельности в зонах вооруженных конфликтов и регионах с высоким уровнем риска.

Как передает Day.Az, в ведомстве отметили, что, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают фиксироваться случаи, когда граждане Азербайджана находятся в районах боевых действий, где получают ранения различной степени тяжести или погибают.

Особое внимание в МИД обратили на ситуацию в Черноморском регионе. В связи с продолжающимися военными действиями, угрозами для гражданского судоходства, использованием беспилотников, ракет и других видов вооружений обстановка в сфере безопасности остается крайне напряженной.

"С учетом географии и интенсивности военных действий значительно возросли риски для гражданских судов и членов их экипажей", - подчеркнули в министерстве.

В этой связи МИД Азербайджана вновь призвал граждан воздержаться от поездок в районы, где продолжаются боевые действия или сохраняется нестабильная ситуация с безопасностью, не устраиваться на работу в таких регионах, а также отказаться от работы на транспортных средствах, включая морские суда, осуществляющие деятельность по данным маршрутам.

Кроме того, гражданам рекомендовано строго соблюдать официальные предупреждения и при необходимости обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения Азербайджана.

Ранее мы сообщали, что у берегов Одессы беспилотник атаковал судно с гражданами Азербайджана.