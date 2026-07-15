Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 17 и One UI 9.0

Компания Samsung готовит к выпуску оболочку One UI 9.0 на базе Android 17, которая будет доступна для широкого списка смартфонов и планшетов. Официального перечня совместимых моделей производитель пока не раскрывал, однако предполагаемый список был опубликован порталом GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидается, что первыми новую версию программного обеспечения получат актуальные флагманы, включая линейку Galaxy S26, а также складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Сейчас бета-тестирование One UI 9.0 ограничено устройствами серии Galaxy S26, но к моменту релиза список устройств будет расширен.

Согласно предварительной информации, обновление также выйдет для смартфонов серий Galaxy S23, S24 и S25, складных моделей Galaxy Z Fold 5, Z Fold 6, Z Flip 5 и Z Flip 6, а также ряда устройств среднего класса из линеек Galaxy A, Galaxy M и Galaxy F. Кроме того, поддержку One UI 9.0 должны получить планшеты Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S10, Galaxy Tab S11, защищенные Galaxy Tab Active 5 и смартфоны серии Galaxy XCover.

В One UI 9.0 не ожидается масштабного редизайна, но Samsung планирует обновить элементы интерфейса, переработать панели регулировки яркости и громкости, улучшить медиаплеер с новыми виджетами и анимациями, а также расширить возможности фирменного набора функций Galaxy AI.

Среди ожидаемых нововведений также называются интеграция Creative Studio, новые возможности модуля Home Up в составе Good Lock, функция Ask AI в браузере Samsung и поддержка новых функций Android 17, включая плавающие окна для всех приложений и более гибкие настройки доступа к контактам.

Официальный анонс One UI 9.0 ожидается уже 22 июля 2026 года на презентации складных смартфонов Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8.