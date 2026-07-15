https://news.day.az/society/1848204.html В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град С 16 по 22 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана сохранится неустойчивая погода с периодическими осадками. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. По данным службы, местами ожидаются сильные ливни, грозы и град.
В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град
С 16 по 22 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана сохранится неустойчивая погода с периодическими осадками.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
По данным службы, местами ожидаются сильные ливни, грозы и град.
В связи с интенсивными осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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