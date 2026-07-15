В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

С 16 по 22 июля в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана сохранится неустойчивая погода с периодическими осадками.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным службы, местами ожидаются сильные ливни, грозы и град.

В связи с интенсивными осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, а на отдельных горных реках возможны кратковременные паводки.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az