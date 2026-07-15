Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Устав Управления государственного заповедника города Шуша".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, расширяются полномочия Управления государственного заповедника города Шуша.

Управлению, с учетом требований статьи 6.5 Закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте", предоставлены полномочия по выдаче заключений на размещение объектов инфраструктуры автомобильного транспорта на соответствующей территории (за исключением остановочных пунктов) либо на их реконструкцию с изменением назначения под другие объекты автотранспортной инфраструктуры. Также ведомству переданы полномочия по определению мест остановочных пунктов для автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки на соответствующей территории, обеспечению их установки, управления и содержания.