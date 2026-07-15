https://news.day.az/sport/1848251.html Махир Эмрели согласовал условия контракта с "Ракувом" Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели близок к возвращению в чемпионат Польши. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, 29-летний футболист согласовал условия личного контракта с "Ракувом". В настоящее время польский клуб продолжает переговоры с "Кайзерслаутерном" о переходе нападающего. Сделка пока не завершена.
Махир Эмрели согласовал условия контракта с "Ракувом"
Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели близок к возвращению в чемпионат Польши.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, 29-летний футболист согласовал условия личного контракта с "Ракувом".
В настоящее время польский клуб продолжает переговоры с "Кайзерслаутерном" о переходе нападающего. Сделка пока не завершена.
Контракт Эмрели с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее азербайджанский футболист выступал в Польше за варшавскую "Легию".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре