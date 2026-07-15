Махир Эмрели согласовал условия контракта с "Ракувом"

Нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели близок к возвращению в чемпионат Польши.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, 29-летний футболист согласовал условия личного контракта с "Ракувом".

В настоящее время польский клуб продолжает переговоры с "Кайзерслаутерном" о переходе нападающего. Сделка пока не завершена.

Контракт Эмрели с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее азербайджанский футболист выступал в Польше за варшавскую "Легию".