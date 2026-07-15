Визит Президента Пеллегрини придает новый импульс сотрудничеству Азербайджана и Словакии

Официальный визит Президента Словакии Петера Пеллегрини в Азербайджан, начавшийся именно с города Шуша, стал важным событием. Этот выбор послужил политическим месседжем, отражающим суть отношений, сформировавшихся между Баку и Братиславой в последние годы. Карабах сегодня это также новая платформа для сотрудничества с международными партнерами. Активное участие Словакии в этом процессе демонстрирует, что стратегическое партнерство между двумя странами уже приносит практические результаты.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

"После официального визита Президента Ильхама Алиева в Словакию в конце прошлого года двусторонние отношения стран обрели новую динамику. Подписанная в ходе того визита Совместная декларация о стратегическом партнерстве определила новый этап политического диалога. Тот факт, что менее чем через год Президент Словакии прибыл в Азербайджан с представительной делегацией, демонстрирует, что данный документ получил практическое воплощение. На встрече в Шуше Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие отношений опирается на взаимную политическую волю: "Сегодня словацко-азербайджанские политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты наглядно это демонстрируют. В 2024 году мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, и она уже реализуется на практике".

Эти слова фактически подытоживают процессы последних двух лет. Сотрудничество между Азербайджаном и Словакией уже не ограничивается только политическим диалогом. Реализуются конкретные проекты в сферах экономики, энергетики, оборонной промышленности, транспорта, образования и инвестиций. Участие в визите министров, руководителей центральных банков и представителей бизнеса обеих стран наглядно показало, насколько широка двусторонняя повестка дня", - отметил политолог.

По его словам, ключевым моментом является непосредственное участие Словакии в восстановлении в Карабахе. "Именно поэтому первой остановкой в ходе визита Президента Пеллегрини стала Шуша, а затем - Агдамский район. В селе Баш Гарвенд главы государств заложили фундамент полной средней школы имени Милана Растислава Штефаника на 840 ученических мест, которая строится в качестве дара Словакии Азербайджану. Этот проект - не просто строительство нового учебного заведения. Он становится символом международного партнерства в возрождении Карабаха", - сказал А. Гараев.

Политолог отметил, что само село Баш Гарвенд является одним из крупнейших проектов по восстановлению сел, реализуемых Азербайджаном: "Здесь возводятся сотни частных жилых домов, школа, детский сад, медицинский пункт, административные здания, создается современная инженерно-коммуникационная система и инфраструктура альтернативной энергетики. Участие словацких компаний в строительстве села подтверждает, что данное сотрудничество имеет под собой реальное экономическое содержание. Президент Ильхам Алиев в своем заявлении в Шуше особо обратил на это внимание, отметив: "Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха, и сегодня вместе с господином Президентом мы отправимся в село Баш Гарвенд Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект "умное село", и мы ознакомимся с этим проектом. Хочу еще раз выразить Вам благодарность за эту поддержку и вклад, который вы вносите в восстановление Карабаха". Азербайджан рассматривает восстановление Карабаха не только как внутренний проект, но и как платформу для международного сотрудничества. Участие дружественных и партнерских стран в этом процессе вносит вклад в экономическое развитие региона и служит формированию новой модели сотрудничества в постконфликтный период".

Политолог добавил, что Президент Словакии Петер Пеллегрини отметил глубокие впечатления от увиденного в Карабахе. "По его словам, восстановительные работы, проведенные за короткий период времени после освобождения территорий, являются огромным достижением, и Словакия гордится тем, что является участником этого процесса. Одним из наиболее примечательных моментов стала его политическая оценка азербайджано-словацких отношений: "Стратегическое партнерство между Словакией и Азербайджаном - это не просто формальное заявление. Отношения между нашими странами выходят за рамки стандартных дипломатических отношений. Мы действительно дружественные страны". Это заявление имеет более глубокий смысл, чем просто дипломатический жест. Число европейских стран, реализующих практические проекты в Карабахе в последние годы, остается небольшим. Строительство школы Словакией, ее участие в проекте "умное село" и интерес к последующим инициативам указывают на долгосрочный характер этих отношений", - сказал политолог.

По его словам, еще одним важным направлением взаимодействия выступает энергетика. "В последние годы роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы значительно возросла. Президент Словакии в своем выступлении особо отметил поддержку, оказанную Азербайджаном в период энергетического кризиса, и сообщил об обсуждении долгосрочных решений по энергоснабжению на период после 2027 года. Это показывает, что энергетическое сотрудничество останется одним из главных столпов отношений и в последующие годы. В транспортно-логистической сфере между Баку и Братиславой также формируются общие интересы. Президент Пеллегрини подчеркнул, что Азербайджан играет роль ключевого узла логистических и транспортных маршрутов, соединяющих Восток и Запад. На фоне развития Среднего коридора эта оценка приобретает особое значение. Словакия как один из промышленных центров Европы заинтересована в расширении возможностей выхода на азиатские рынки через Азербайджан", - отметил А. Гараев.

Политолог добавил, что гуманитарное измерение отношений также планомерно укрепляется. Присвоение строящейся в Баш Гарвенде школе имени выдающейся исторической личности, словацкого генерала Милана Растислава Штефаника становится символом дружбы двух народов. Кроме того, открытие прямых авиарейсов между Баку и Братиславой даст дополнительный импульс для сближения двух стран, а сотрудничество в сфере образования, контакты между народами и бизнес-связи упростятся. Также не остается без внимания сфера безопасности. Словакия продолжит выполнять функции контактного посольства НАТО в Азербайджане в 2027-2028 годах. В то же время планируюся расширение сотрудничества в области безопасности и обороноспособности и презентация совместных проектов на международной оборонной выставке, которая пройдет в Баку в сентябре.

"Визит Президента Пеллегрини еще раз продемонстрировал, что азербайджано-словацкие отношения развиваются не только на уровне политического диалога. Эти связи строятся на конкретных инвестициях, инфраструктурных проектах, энергетическом сотрудничестве, образовательных инициативах и совместном участии в восстановлении Карабаха. Данный визит, начавшийся с города Шуша, имел и глубокое символическое значение. Карабах уже стал новым адресом сотрудничества Азербайджана с его международными партнерами. Активное участие Словакии в этом процессе является наглядным примером того, что стратегическое партнерство между Баку и Братиславой приносит реальные плоды и будет углубляться в будущем", - заключил политолог.