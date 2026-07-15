Как США ударили по иранской системе влияния в Ираке

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На сайте Baku Network опубликована статья о долларах в Ираке.

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Вашингтон возобновил поставки наличных долларов в Ирак, но добился от Багдада политически опасного обещания: ограничить доступ вооруженных шиитских сетей к американской валюте. Главный вопрос теперь не в том, прилетят ли банкноты из Нью-Йорка, а в том, способен ли иракский премьер контролировать Badr, Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq, Nujaba и другие структуры, давно встроенные в государство.

Возобновление американских поставок наличных долларов в Ирак выглядит технической финансовой новостью только на первом уровне. На самом деле это один из самых точных индикаторов нового этапа борьбы за иракское государство. США не просто разморозили канал поставок банкнот. Они показали, что могут использовать доступ Багдада к собственной нефтяной выручке как рычаг давления на правительство, Центральный банк и вооруженные политические сети, связанные с Ираном.

Весной 2026 года Вашингтон приостановил часть поставок физической долларовой наличности в Ирак, включая партию примерно на 500 миллионов долларов. Электронные переводы для внешней торговли, по имеющимся сообщениям, не были полностью остановлены, что важно: речь шла не о финансовой блокаде Ирака как государства, а о точечном давлении на наличный контур, обменный рынок и серые каналы долларовой ликвидности. В начале июля появились сообщения о возобновлении ограниченных авиапоставок долларов после того, как Багдад согласился усилить контроль над потоками американской валюты, которые могли доходить до Ирана и связанных с ним вооруженных группировок,

В этом сюжете нет ничего случайного. Ирак продает нефть, получает доллары, но значительная часть его валютной инфраструктуры остается завязана на американскую систему, включая счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Для Багдада это наследие послевоенной финансовой архитектуры после 2003 года. Для Вашингтона - инструмент контроля. Для иракских вооруженных фракций - объект борьбы. Для Ирана - один из каналов обхода санкционного давления.

Главная интрига: Ирак обещал то, что не может легко выполнить

Формула сделки проста только внешне. США возобновляют физические поставки долларов. Ирак обязуется ограничить доступ проиранских группировок к долларовым каналам, усилить контроль над обменными сетями, банковскими операциями и, по сообщениям, над схемами выплат вооруженным структурам. Но в Ираке такие обещания нельзя выполнять административным приказом. Здесь финансовый канал почти всегда связан с политической партией, министерским влиянием, вооруженной бригадой, парламентским блоком, бизнес-сетью и внешним покровителем.

Именно поэтому нынешняя сделка гораздо важнее обычного спора между Министерством финансов США и Центральным банком Ирака. Вашингтон требует не просто банковской прозрачности. Он требует, чтобы Багдад начал отделять государственный бюджет от вооруженных шиитских сетей, которые после войны с ИГИЛ получили статус, деньги, легальность и политическую силу. Это уже не финансовая реформа. Это вмешательство в архитектуру власти.

С 2023 года США последовательно ужесточали контроль над иракскими долларовыми операциями. В июле 2023 года Ирак запретил 14 местным банкам проводить долларовые операции, в феврале 2024 года под аналогичные ограничения попали еще 8 банков. Эти меры были частью более широкой кампании против долларового контрабандного контура, который, по оценкам американских и иракских чиновников, использовался для вывода средств в Иран через иракскую банковскую систему.

Новая мера жестче предыдущих. Ограничение банковских переводов бьет по конкретным учреждениям. Приостановка поставок наличных бьет по рынку целиком. В иракской экономике наличный доллар остается не только средством сбережения, но и инструментом импорта, медицинских расходов, поездок, коммерческого страхования от слабости динара и повседневной торговли. Поэтому даже частичная остановка поставок быстро становится политическим сигналом: США могут создать напряжение на уличном валютном рынке без прямого удара по нефтяному экспорту.

PMF: не ополчение, а параллельный силовой контур

Чтобы понять, почему Вашингтон выбрал именно долларовый рычаг, нужно смотреть не на Центральный банк, а на Popular Mobilization Forces - Силы народной мобилизации, или Hashd al-Shaabi. Это зонтичная структура, созданная после наступления ИГИЛ в 2014 году и затем легализованная иракским государством. Формально PMF находится в системе государственной безопасности и подчиняется верховному главнокомандующему. Практически это конгломерат десятков вооруженных формирований с разной идеологией, степенью лояльности государству, отношением к Ирану, источниками финансирования и политическими амбициями.

Именно это различие часто теряется в поверхностных текстах. PMF нельзя описывать одной фразой как "проиранские ополчения". Внутри этой системы есть старые иранские союзники, садристские структуры, отряды, связанные с шиитскими святынями Наджафа и Кербелы, локальные суннитские, туркменские, христианские и езидские подразделения. Однако наиболее влиятельное ядро, вызывающее тревогу США, составляют именно шиитские фракции, связанные с Ираном, Корпусом стражей исламской революции и идеологией "оси сопротивления".

По официальным и экспертным оценкам, численность зарегистрированного персонала PMF в последние годы находилась примерно в диапазоне от 204 тысяч до 238 тысяч человек. В 2023 году иракский парламентский финансовый отчет указывал на резкое увеличение утвержденной численности PMF с 122 тысяч до 238 тысяч человек. Это не только вопрос безопасности. Это вопрос зарплат, социальных выплат, контрактов, земли, ведомственных бюджетов и политического патронажа.

США видят проблему не в самом факте существования PMF, а в том, что внутри официальной структуры существуют группы, которые одновременно получают государственные ресурсы и сохраняют автономные командные цепочки. Часть таких групп участвует в парламентской политике, часть контролирует экономические активы, часть ведет медийные кампании, часть сохраняет ракетный и беспилотный потенциал, часть действует под брендом Islamic Resistance in Iraq. Этот бренд появился как зонтичное обозначение операций проиранских иракских группировок после начала войны в Газе и позволял участникам атак скрывать индивидуальную ответственность за конкретные удары.

Badr Organization: старая гвардия иранского влияния внутри иракского государства

Badr Organization - не просто вооруженная группа. Это исторически самая глубокая и институционально укорененная структура иранского влияния в шиитской политике Ирака. Ее корни уходят в период ирано-иракской войны, когда Badr Brigade была связана с Верховным советом исламской революции в Ираке и действовала при поддержке Ирана против режима Саддама Хусейна. После 2003 года Badr сумела сделать то, что не удалось многим более радикальным группам: перейти из эмигрантско-военной структуры в полноценную иракскую политико-силовую машину.

Лидер Badr Хади аль-Амири - одна из ключевых фигур послесаддамовского Ирака. Он был министром транспорта, депутатом, главой крупного шиитского политического блока и одним из главных командиров среды PMF. Важность Badr не только в оружии. Ее сила - в кадрах, министерских связях, провинциальных сетях, доступе к силовым ведомствам и способности разговаривать одновременно с Тегераном, Багдадом и другими шиитскими элитами.

В отличие от более демонстративных фракций, Badr редко нуждается в постоянной публичной эскалации. Она давно встроена в государство. Именно поэтому ее сложнее ограничить санкциями или приказом о разоружении. Если Kataib Hezbollah можно представить как автономную ударную структуру, то Badr - это часть политического скелета шиитской власти после 2003 года. Эксперты Washington Institute описывали Badr как крупную и сложную организацию с военным и политическим крылом, глубоко встроенную в иракское государство через электоральные успехи, вооруженную силу и патронажные сети.

Для Вашингтона Badr неудобна именно своей легальностью. Ее нельзя просто вынести за скобки как "внесистемную милицию". Она находится внутри системы, участвует в политике, влияет на назначения и способна блокировать решения. Для любого иракского премьера попытка резко ударить по Badr означала бы конфликт не только с вооруженной структурой, но и с частью шиитского политического порядка.

Kataib Hezbollah: небольшая по численности, но непропорционально опасная

Kataib Hezbollah - качественно иной тип игрока. Это не самая массовая структура, но одна из наиболее чувствительных для США. Она возникла после американского вторжения 2003 года, была связана с иранской сетью специальных групп, получила репутацию высокодисциплинированной, закрытой и технологически более продвинутой фракции. США внесли Kataib Hezbollah в список иностранных террористических организаций еще в 2009 году.

Внутри PMF Kataib Hezbollah ассоциируется с 45-й, 46-й и 47-й бригадами. Ее исторический архитектор Абу Махди аль-Мухандис был убит вместе с Касемом Сулеймани в результате американского удара в январе 2020 года. После этого организация не исчезла, но стала более осторожной, фрагментированной и закрытой. В открытых сообщениях нынешним генеральным секретарем называется Абу Хусейн аль-Хамидави.

Для США Kataib Hezbollah - это не только иракская проблема. Это часть региональной сети, способной действовать в Ираке, Сирии, против американских объектов, против партнеров США и в логике более широкого противостояния с Израилем. В июне 2025 года группировка предупреждала США о возможном возобновлении атак в случае американского вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном. В 2023-2024 годах структуры, действовавшие под брендом Islamic Resistance in Iraq, участвовали в серии атак на американские силы в Ираке, Сирии и Иордании.

Kataib Hezbollah важна и в другом смысле: она показывает, почему формальная интеграция в PMF не равна государственному контролю. В 2025 году после столкновения с федеральной полицией в Багдаде премьер Мухаммед Шиа ас-Судани одобрил дисциплинарные меры против командиров 45-й и 46-й бригад PMF, связанных с Kataib Hezbollah. Этот эпизод показал структурную проблему: формально бригады являются частью государственной системы, но практически могут действовать в логике собственного командования и защиты экономических интересов.

Если Багдад действительно начнет перекрывать долларовые и зарплатные каналы, Kataib Hezbollah будет одной из главных структур, для которых это станет вопросом выживания. Она может не иметь самой большой парламентской базы, но обладает высоким потенциалом давления, саботажа и асимметричной эскалации.

Asaib Ahl al-Haq: вооруженная партия, которая хочет быть государством

Asaib Ahl al-Haq - еще одна ключевая структура, без которой невозможно понять иракскую шиитскую политику. Группировка выросла из садристской среды, отделилась от движения Муктады ас-Садра и стала отдельным политико-военным проектом под руководством Кайса аль-Хазали. Во время американского присутствия в Ираке AAH была одной из наиболее активных "специальных групп", участвовавших в вооруженном сопротивлении коалиционным силам. Позднее она вошла в PMF, получила государственную легальность и развила политическое крыло Sadiqoun.

Сила AAH в том, что она давно перестала быть только вооруженной сетью. Это партия, медийная машина, социальная структура, силовая организация и парламентский игрок. Она умеет говорить языком сопротивления, но одновременно участвовать в выборах, формировании кабинетов и распределении должностей. По оценкам Washington Institute, AAH идентифицирует себя как часть иранской "оси сопротивления", но при этом сохраняет заметную степень самостоятельности и ведет собственные политические, медийные и социальные операции, часть которых финансируется через государственные каналы.

Кайс аль-Хазали за последние годы активно пытался конвертировать репутацию боевого командира в образ национального политика. Перед выборами 2025 года Reuters описывал его попытку политического ребрендинга: от лидера ирански ориентированной милиции к легитимному участнику шиитской власти. Это не отменяет прошлого AAH, включая обвинения в насилии, атаках и участии в подавлении протестов. Но это показывает тренд: крупные фракции уже не хотят быть только "оружием Ирана". Они хотят быть собственниками иракской политики.

Для США AAH опасна именно этой двойственностью. Если Kataib Hezbollah - более закрытый ударный инструмент, то Asaib Ahl al-Haq - структура, способная легализовать вооруженное влияние через выборы, парламент, социальные фонды и бюджетные каналы. Удар по ее финансам автоматически становится ударом по части шиитского политического представительства.

Harakat Hezbollah al-Nujaba: идеологический авангард "оси сопротивления"

Harakat Hezbollah al-Nujaba во главе с Акрамом аль-Кааби относится к наиболее идеологизированному и жесткому флангу проиранских иракских формирований. Группа была создана в 2013 году, активно действовала в Сирии и открыто позиционировала себя как часть регионального лагеря, связанного с Ираном. Государственный департамент США в 2025 году внес Harakat al-Nujaba в список иностранных террористических организаций вместе с рядом других иракских формирований. В американском описании Nujaba подчеркивается ее открытая лояльность Ирану и верховному лидеру Ирана.

Nujaba важна не численностью, а ролью. Это не просто иракская милиция. Это носитель транснациональной идеологии сопротивления, где Ирак - только один участок фронта. Сирия, американское присутствие, Израиль, Персидский залив, иранская безопасность - все эти направления для таких групп связаны между собой. Поэтому требование Багдада "сдать оружие государству" для Nujaba звучит не как административная реформа, а как политическая капитуляция.

Не случайно в сообщениях 2026 года именно Nujaba и Kataib Hezbollah фигурировали среди структур, сопротивлявшихся инициативам по разоружению и подчинению государству. В то время как некоторые фракции заявляли о готовности к интеграции или обсуждению условий, жесткое крыло стремилось сохранить автономию.

Kataib Sayyid al-Shuhada: сирийский опыт и региональная логика

Kataib Sayyid al-Shuhada - еще одна группа, которую нельзя понимать только через иракскую внутреннюю политику. Она возникла в орбите Kataib Hezbollah и с самого начала имела выраженный транснациональный профиль. Ее деятельность была связана с сирийским направлением, защитой режима Башара Асада, логистикой "оси сопротивления" и военной координацией с иранскими структурами.

Washington Institute характеризовал Kataib Sayyid al-Shuhada как организацию, возникшую из среды Kataib Hezbollah, работающую напрямую с Корпусом стражей исламской революции и ориентированную на региональную повестку иранской "оси сопротивления". США внесли ее в список иностранных террористических организаций в 2025 году.

Ее значение для долларовой темы состоит в следующем: подобные группы не живут только зарплатой бойцов. Им нужны трансграничные логистические сети, наличность, обменные операции, закупки, транспорт, социальные структуры, медийная инфраструктура и каналы финансирования союзников. Поэтому контроль над наличным долларом для США - способ бить не по одному банковскому счету, а по региональной операционной среде.

Kataib al-Imam Ali и Ansar Allah al-Awfiya: второй эшелон, который стал важен

Kataib al-Imam Ali и Harakat Ansar Allah al-Awfiya часто остаются в тени более известных названий, но именно такие структуры показывают, насколько разветвленной стала иракская вооруженная среда. Kataib al-Imam Ali, связанная с Шиблем аз-Заиди, сочетает вооруженную, социальную и экономическую активность. Washington Institute описывал ее как вооруженную группу и политико-социальную организацию, которая в основном фокусируется на социальных и экономических операциях, но также содействовала военным действиям против американских сил в Ираке.

В 2025 году США внесли Kataib al-Imam Ali и Harakat Ansar Allah al-Awfiya в список иностранных террористических организаций. Это важно: Вашингтон больше не ограничивается самыми известными структурами вроде Kataib Hezbollah. Он расширяет давление на весь слой групп, которые могут выполнять функции посредников, запасных каналов, локальных операторов и финансово-логистических узлов.

В иракской системе второй эшелон часто не менее важен, чем первый. Крупные группы публично торгуются с премьером и иностранными посольствами. Средние и малые структуры держат землю, склады, обменники, местные силовые связи, муниципальные контракты и каналы давления в провинциях. Если Вашингтон требует перекрыть долларовые потоки, удар должен пройти именно по этой сети. Но чем глубже удар, тем выше риск внутреннего сопротивления.

Saraya al-Salam: почему садристы не равны проиранскому лагерю

Отдельно нужно говорить о Saraya al-Salam - "Бригадах мира" Муктады ас-Садра. Это шиитская вооруженная структура, но ее нельзя механически записывать в тот же ряд, что Kataib Hezbollah или Nujaba. Садристское движение имеет собственную массовую базу, иракский националистический язык, сложные отношения с Ираном и давнюю конкуренцию с проиранскими шиитскими фракциями.

В мае-июне 2026 года Садр объявил о роспуске Saraya al-Salam как отдельного вооруженного формирования и передаче его под государственную власть. Сообщалось о начале процесса интеграции в Самарре. Этот шаг был важен не только сам по себе, но и как политический сигнал другим группировкам: если садристы могут заявить о переходе под государственный контроль, то почему этого не делают остальные?

Однако сравнение ограничено. Садр принимает решения в логике собственной борьбы за власть и моралистской критики коррумпированной шиитской элиты. Проиранские фракции видят в разоружении не очищение государства, а угрозу своему статусу. Для них оружие - не только средство войны, но и гарантия места в политической системе.

Долларовая схема: почему речь не только о банках

Главная ошибка в понимании нынешнего кризиса - сводить его к банковскому комплаенсу. Да, США требуют прозрачности переводов, контроля за обменными операциями и прекращения сомнительных долларовых каналов. Но за этим стоит более сложная финансовая конструкция.

Первый уровень - банковские переводы. Иракские компании покупают доллары для импорта. Если счета завышены, компании фиктивны, товар не поступает или маршрут непрозрачен, доллар может уходить в Иран или к посредникам, связанным с санкционными структурами.

Второй уровень - наличный рынок. Физические доллары попадают в обменники, где возникает разрыв между официальным и рыночным курсом. На этом разрыве зарабатывают посредники, банкиры, политические покровители и силовые группы.

Третий уровень - зарплатные и бюджетные схемы. PMF получает государственное финансирование. Если внутри системы есть "мертвые души", фиктивные бойцы, завышенные списки, непрозрачные выплаты или удержания командиров, часть бюджетных денег может превращаться в ресурс фракционного контроля.

Четвертый уровень - экономические активы. PMF и связанные структуры получили доступ к земле, строительству, логистике, таможенным маршрутам и государственным контрактам. В 2022 году была создана Muhandis General Company, которую эксперты сравнивали с экономическим холдингом по образцу иранского Khatam al-Anbia. Brookings указывал, что PMF получила крупные земельные и бюджетные ресурсы, а сама компания стала символом превращения вооруженной системы в экономическую корпорацию.

Именно поэтому долларовая сделка с США угрожает не только командирам, но и целой политической экономии. Если Багдад всерьез начнет проверять банковские каналы, обменники, списки бойцов, контракты и компании, он выйдет на интересы людей, которые имеют не только деньги, но и оружие.

Почему премьер Али аз-Заиди оказался в самой опасной точке

Новый премьер Али аз-Заиди получил не просто экономическую проблему. Он получил тест на способность управлять государством, в котором часть силовых структур подчиняется не столько правительству, сколько собственным командирам и политическим покровителям. По сообщениям американской и региональной прессы, администрация президента США Трампа не возражала против его прихода к власти, но связала поддержку с ожиданием более жесткой линии против проиранских группировок. Одновременно иранская сторона, судя по открытым сообщениям, также не воспринимала его как прямого врага.

Такая двойная приемлемость не делает премьера сильным. Напротив, она делает его уязвимым. Для Вашингтона он должен быть человеком, который ограничит долларовые каналы, исключит наиболее проблемные фракции из правительства и заставит вооруженные структуры признать монополию государства. Для Ирана он приемлем только до тех пор, пока не разрушает инфраструктуру влияния. Для шиитских партий он полезен, пока не ломает систему распределения ресурсов.

Премьер может арестовывать чиновников, менять командиров, создавать комиссии, требовать отчетности и говорить о верховенстве государства. Но вопрос в другом: готов ли он тронуть финансовые нервы крупных фракций? Готов ли он проверить реальные списки PMF? Готов ли он закрыть обменные сети, защищенные вооруженными группами? Готов ли он ударить по банкам, которые обслуживали политические интересы сильных игроков? Готов ли он вывести часть экономики PMF из тени?

Если нет, сделка останется временной косметикой. Если да, он рискует получить внутренний кризис.

США меняют метод: меньше оккупации, больше финансового принуждения

Американская политика в Ираке прошла длинный путь: от военной оккупации после 2003 года до попытки управлять балансом через санкции, банки, долларовые операции, террористические списки и контроль над резервной инфраструктурой. Нынешний эпизод показывает, что Вашингтон больше не хочет нести прежнюю цену прямого управления Ираком. Он предпочитает воздействовать на точки зависимости.

Эти точки известны: доллар, нефтяная выручка, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, международные банковские корреспонденты, санкционные списки, помощь силовым структурам, политическая поддержка премьера, признание правительства. Это менее заметно, чем военная операция, но часто эффективнее.

Для Ирака это болезненный урок. Государство может иметь флаг, парламент, правительство, армию и нефтяные доходы, но если его валюта, банки и резервы завязаны на внешнюю инфраструктуру, его суверенитет остается ограниченным. Это не отменяет ответственности самих иракских элит. Они годами превращали нефтяную ренту в систему партийного кормления, позволили вооруженным группам войти в бюджет и закрывали глаза на серые долларовые каналы. Теперь внешний игрок использует именно эту слабость.

Антикоррупционная кампания: чистка или передел?

На фоне долларовой сделки премьер начал антикоррупционную кампанию. По данным государственных иракских сообщений, были арестованы десятки нынешних и бывших чиновников, включая парламентариев. В одном эпизоде фигурирует задержание 47 человек. Операции, как сообщалось, продолжались.

На первый взгляд это выглядит как нормальная государственная реакция: если финансовые каналы используются для отмывания денег, вывода долларов и финансирования вооруженных структур, нужно арестовывать участников схем. Но в Ираке слово "коррупция" никогда не бывает нейтральным. Оно почти всегда означает борьбу за доступ к ренте.

Иракская коррупция не сводится к чиновнику, берущему взятку в кабинете. Это система распределения нефтяной ренты между партиями, фракциями, министерствами, провинциями, вооруженными группами и коммерческими посредниками. Должности дают доступ к контрактам. Контракты дают доступ к наличности. Наличность дает возможность покупать лояльность. Лояльность удерживает политические блоки от распада. Разорвать такую цепочку можно только ценой конфликта с теми, кто кормится от нее годами.

Поэтому антикоррупционная кампания Заиди будет оцениваться не по числу арестов, а по направлению удара. Если под ударом окажутся только слабые, периферийные или уже списанные фигуры, это будет имитация для Вашингтона. Если начнутся дела против ключевых финансовых операторов, банковских связок и командиров, которые контролируют реальные денежные каналы, тогда премьер войдет в зону политической опасности.

Почему США ударили именно сейчас

Время выбрано не случайно. Давление на Багдад усилилось в момент, когда Ирак проходил через смену правительства, а региональная война с Ираном сделала любую финансовую утечку в сторону Тегерана политически неприемлемой для Вашингтона. При администрации президента США Трампа логика стала еще жестче: союзник, который получает доступ к американской финансовой системе, должен доказать, что эта система не кормит противников США.

Долларовые поставки были превращены в рычаг именно потому, что другие инструменты давали ограниченный результат. США уже вводили ограничения против иракских банков. За последние годы, по имеющимся данным, более двух десятков банков были внесены в черные списки или ограничены из-за подозрений в незаконных переводах и схемах вывода долларов. Были ужесточены правила прозрачности электронных переводов. Центральный банк Ирака был вынужден перестраивать процедуры валютных операций. Но теневая экономика адаптировалась.

Когда электронные каналы стали сложнее, выросла ценность наличных, обменников, карт и альтернативных схем. Когда банки начали попадать под американские ограничения, посредники переключались на другие структуры. Когда Вашингтон требовал отчетности, местные сети учились маскировать операции под импорт, торговлю и обслуживание внутреннего спроса.

В такой среде физический доллар стал не просто средством платежа, а предметом стратегического контроля. Ограничив его поставки, США нанесли удар по всей серой инфраструктуре сразу, не разбирая каждую отдельную схему в судах.

Новый премьер между Трампом и Тегераном

Фигура Али аз-Заиди особенно показательна. Он описывается как политический новичок, пришедший к власти после периода давления США на процесс формирования правительства. Вашингтон, судя по сообщениям, не противился его назначению. Более того, в одном из материалов утверждается, что его кандидатура получила поддержку президента США Трампа, при этом иранские представители также публично не выступали против него. Если эта конфигурация передана верно, она говорит о самом важном: Заиди стал компромиссной фигурой не потому, что все ему доверяют, а потому что разные стороны рассчитывают использовать его в своих интересах.

Для США он удобен, если способен ограничить проиранские группировки и очистить финансовые каналы. Для Ирана он приемлем, если не разрушит всю инфраструктуру влияния, созданную за два десятилетия. Для иракских элит он нужен, если не начнет слишком быстро ломать правила распределения бюджета, контрактов и должностей.

Такой премьер всегда ходит по минному полю. Если он слишком жестко выполнит американские требования, его обвинят в сдаче суверенитета и подчинении Вашингтону. Если он ограничится косметикой, США снова могут закрыть долларовый кран. Если он ударит по одним группам и оставит других, антикоррупционная кампания будет воспринята как инструмент передела власти. Если он пойдет на реальное разоружение, рискует получить не парламентский кризис, а силовой ответ.

В этом смысле возобновление долларовых поставок - не победа Заиди, а отсрочка. Ему дали воздух, но вместе с кислородной маской передали список условий.

Суверенитет Ирака оказался валютной фикцией

Самый неприятный для Багдада вывод состоит в том, что иракский суверенитет остается неполным. Формально страна имеет правительство, парламент, армию, нефтяные доходы и Центральный банк. Практически ее финансовая устойчивость зависит от решений, принимаемых в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это результат истории после 2003 года, санкционной архитектуры, нефтяной зависимости, слабости банковской системы и хронического недоверия к внутренним институтам.

Для иракских националистов, включая часть шиитских сил, эта история станет удобным доказательством американского контроля. Они будут говорить, что США удерживают деньги Ирака и используют их для диктата. В этом тезисе есть политическая манипуляция, но есть и реальный нерв. Вашингтон действительно применил финансовую зависимость как рычаг давления. Однако противники США сознательно опускают вторую часть картины: без масштабной коррупции, долларового арбитража, теневых обменных сетей и проиранских каналов у США было бы меньше оснований для такого давления.

Ирак оказался в ловушке, которую создавали все участники. США выстроили систему внешнего финансового контроля. Иран встроил свои сети в иракскую политику и экономику. Иракские элиты превратили нефтяную ренту в кормовую базу фракций. Теперь каждая сторона обвиняет другую, но платить за эту конструкцию приходится государству и обществу.

Кому выгодна долларовая сделка

Краткосрочно выиграл Заиди. Он получил возобновление поставок и может представить это как решение кризиса. У него появляется время стабилизировать рынок, успокоить импортеров, удержать курс динара и показать, что Вашингтон готов иметь с ним дело. Перед возможными переговорами с президентом США Трампом это дает ему переговорную позицию: он не отверг американские требования, но и не довел страну до валютного обвала.

Выиграл и Вашингтон. США доказали, что могут давить на Багдад без прямого военного вмешательства. Более того, Вашингтон заставил иракское правительство публично или полупублично принять логику ограничения долларовых потоков к проиранским структурам. Даже если механизмы пока не раскрыты, сам факт уступки важен: Багдад признал проблему.

Частично выигрывает Центральный банк Ирака, если получит политическое прикрытие для ужесточения контроля над банками, обменниками и валютными операциями. До сих пор финансовые регуляторы часто находились между требованиями США и давлением внутренних игроков. Теперь они могут ссылаться на угрозу остановки поставок как на аргумент для более жестких процедур.

Проигрывают те, кто зарабатывал на разрыве между официальным и рыночным доступом к доллару. Это обменные сети, серые банкиры, фиктивные импортеры, посредники, связанные с вооруженными группами, и структуры, использовавшие государственную платежную систему как источник валютной ренты. Проигрывает и Иран, если Багдад действительно начнет перекрывать каналы, через которые американская валюта попадала в иранскую орбиту.

Но главный вопрос - насколько реальны эти потери. Без прозрачных лимитов, публичных механизмов мониторинга и понятной системы наказаний соглашение может остаться политическим жестом. Вашингтон вернул доллары не потому, что поверил Багдаду окончательно, а потому что решил проверить, способен ли новый премьер превратить обещание в контроль.

USDT, обменники и новая тень долларовой экономики

Есть еще один слой, который редко попадает в политические заявления, но важен для региона. Когда доступ к физическому доллару становится нестабильным, растет спрос на заменители. В странах с недоверием к местной валюте, слабой банковской системой и ограничениями на долларовые операции быстро развиваются неформальные цифровые каналы, включая долларовые стейблкоины вроде USDT.

Ирак - не исключение из региональной логики. Если наличный доллар становится инструментом политического давления, бизнес и частные лица ищут альтернативные способы сохранить долларовую стоимость и проводить расчеты. Это не означает мгновенный переход всей экономики в криптовалюту. Но разрыв между официальным доступом к доллару и уличной ликвидностью создает пространство для цифровых посредников, нелицензированных обменников, трансграничных расчетов и новых форм арбитража.

Для США это двойственная проблема. С одной стороны, контроль над физическими долларами усиливает давление на Багдад. С другой - чем жестче контроль, тем больше стимулов уходить в менее прозрачные каналы. Если Вашингтон не добьется реформы банковской системы, а просто будет периодически перекрывать наличность, серая экономика не исчезнет. Она станет более технологичной.

Нефть, OPEC и риск региональной волатильности

Ирак - один из крупнейших производителей нефти в OPEC. Поэтому его внутренний финансовый кризис никогда не остается только внутренним. Валютная нестабильность в Багдаде может ударить по способности государства оплачивать импорт, поддерживать бюджетные обязательства, финансировать инфраструктуру и удерживать политические договоренности с провинциями и силовыми группами. В стране, где нефтяные доходы являются основой бюджета, любое потрясение в финансовом механизме быстро связывается с энергетической безопасностью.

Для мирового рынка нефти важен не сам факт задержки банкнот, а возможная цепная реакция. Если долларовый кризис спровоцирует политический конфликт между правительством и проиранскими группировками, под угрозой окажутся объекты, логистика, экспортная инфраструктура, иностранные компании и региональные маршруты. Ирак уже был полем прокси-противостояния США и Ирана. Новая фаза отличается тем, что фронт проходит через банки и обменники, но закончиться может у нефтяных терминалов и военных баз.

Три возможных сценария

Первый сценарий - управляемая частичная реформа. Багдад закрывает часть обменных каналов, усиливает контроль Центрального банка, проводит аудит зарплат PMF, удаляет наиболее очевидные фиктивные позиции, ограничивает проблемные банки и показывает Вашингтону прогресс. Крупные фракции публично возмущаются, но не идут на прямую эскалацию, потому что не хотят потерять легальный бюджетный статус. Это наиболее рациональный сценарий для правительства.

Второй сценарий - имитация. Премьер демонстрирует аресты второстепенных чиновников, меняет несколько командиров, закрывает часть обменников, но не трогает главные сети. Доллары продолжают уходить через новые маршруты. Через несколько месяцев США приходят к выводу, что Багдад выиграл время, но не изменил систему. Тогда поставки снова могут стать рычагом давления.

Третий сценарий - столкновение. Если правительство действительно ударит по финансовым каналам Kataib Hezbollah, Nujaba, Asaib Ahl al-Haq или другим структурам, часть фракций может перейти к политическому саботажу, уличной мобилизации, парламентскому давлению или силовым сигналам. Прямой гражданской войны это не обязательно вызовет, но кризис управляемости станет реальным.

Наиболее вероятна комбинация первых двух сценариев: ограниченная реформа, показательные меры, переговоры за закрытыми дверями и сохранение значительной части старой системы. Но даже такая половинчатая модель меняет правила игры. Теперь все иракские игроки знают: американский долларовый канал может быть использован снова.

Вывод: долларовая сделка не решает иракский кризис, она вскрывает его структуру

США не победили проиранские группировки в Ираке, возобновив поставки долларов. Ирак не восстановил полный суверенитет, получив обратно доступ к наличной валюте. Али аз-Заиди не стал сильным премьером только потому, что Вашингтон временно открыл финансовый канал. Реальный итог другой: долларовая сделка вскрыла устройство иракской власти.

В Ираке вооруженные группы давно перестали быть только военными формированиями. Badr - это государственная глубина и патронаж. Kataib Hezbollah - закрытая ударная структура с региональной функцией. Asaib Ahl al-Haq - вооруженная партия, превращающая боевую биографию в парламентский капитал. Nujaba и Kataib Sayyid al-Shuhada - транснациональный идеологический фланг иранской "оси сопротивления". Kataib al-Imam Ali и Ansar Allah al-Awfiya - важные элементы второго эшелона, где социальная, военная и экономическая активность переплетены. Saraya al-Salam - отдельный садристский случай, показывающий, что шиитское оружие в Ираке не всегда означает прямую иранскую вертикаль.

Вашингтон ударил не по абстрактному "иранскому влиянию". Он ударил по его финансовой среде: банкам, обменникам, наличности, зарплатным схемам, бюджетным каналам и теневой экономике PMF. В этом и состоит новая точность американского давления.

Но у этой точности есть предел. Нельзя банковским решением демонтировать систему, которая двадцать лет строилась на войне, конфессиональной мобилизации, нефтяной ренте, слабости государства и внешнем покровительстве. Доллар может заставить Багдад подписать обязательства. Он не может сам по себе заставить вооруженные фракции отказаться от власти.

Поэтому главная проверка впереди. Не в Нью-Йорке, где решают график поставок банкнот. И не в Вашингтоне, где формулируют условия. Главная проверка будет в Багдаде, Басре, Дияле, Самарре, Наджафе и на пограничных маршрутах, где власть измеряется не заявлениями правительства, а тем, кто контролирует деньги, оружие и улицу.

Иракская проблема не в том, что США могут задержать доллары. Проблема в том, что без этих долларов Багдад быстро видит собственную слабость. А с этими долларами он снова вынужден решать вопрос, который откладывал с 2014 года: кто в стране имеет право быть силой - государство или те, кто научился жить внутри государства, но подчиняться ему только тогда, когда это выгодно.