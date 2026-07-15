Азербайджан расширит применение ИИ в сельском хозяйстве

Следующим этапом цифровой трансформации сельского хозяйства в Азербайджане станет расширение применения систем поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова в ходе круглого стола на тему "Цифровая архитектура: программное управление и подход, ориентированный на результат", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По ее словам, основой цифровизации аграрного сектора является Электронная информационная система сельского хозяйства (EKTIS), функционирующая с 2020 года. Если ранее система была известна прежде всего как платформа для предоставления субсидий, то сегодня она представляет собой единую цифровую экосистему, объединяющую данные о земельных ресурсах, животноводстве, лабораториях, фитосанитарном контроле, семеноводстве, аграрных услугах, аренде сельхозземель и государственных закупках.

И.Гадимова отметила, что благодаря внедрению EKTIS механизмы государственной поддержки были полностью переведены в цифровой формат, что позволило ежегодно исключать из документооборота более 15 миллионов бумажных документов. Если раньше около 400 тысяч фермеров подавали заявления на получение господдержки в бумажном виде, то теперь весь процесс осуществляется в электронном формате.

Замминистра отметила, что накопленная база данных уже позволяет применять технологии искусственного интеллекта. В рамках этого направления будет осуществляться автоматический мониторинг посевных площадей в стране. Если сейчас с привлечением человеческих ресурсов удается проверить лишь около 10 процентов посевных площадей, то с помощью новых технологий будет обеспечен автоматический и более точный мониторинг более чем 1 миллиона гектаров сельхозугодий.

Она подчеркнула, что искусственный интеллект поможет выявлять случаи некорректного декларирования посевов, повысить эффективность распределения субсидий и усилить контроль за расходованием государственных средств.

Кроме того, новые технологии будут рекомендовать фермерам наиболее подходящие сельскохозяйственные культуры для конкретных территорий, а также заранее прогнозировать климатические и другие риски, с которыми растения могут столкнуться в период вегетации. На основе анализа характеристик почвы, климатических показателей и накопленных данных система сможет определять оптимальные модели посева для повышения урожайности.

Гадимова подчеркнула, что внедрение этих решений упростит процесс принятия решений для фермеров, позволит формировать аграрную политику на основе более точных данных и станет важным шагом в ускорении цифровой трансформации сельского хозяйства Азербайджана.