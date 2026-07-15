Азербайджан и Словакия укрепляют взаимодействие в области стандартов и качества

Государственным агентством по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и Управление по стандартизации, метрологии и испытаниям Словацкой Республики подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Day.Az сообщили в Госслужбе.

Отмечается, что документ будет способствовать выводу сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в сфере инфраструктуры качества на новый уровень.

Меморандум предусматривает развитие взаимодействия в таких направлениях, как стандартизация, законодательная и научная метрология, техническое регулирование, оценка соответствия и аккредитация органов по оценке соответствия.

Целью меморандума является развитие институционального сотрудничества между сторонами в сфере инфраструктуры качества, расширение обмена международным опытом и информацией, а также определение направлений будущей совместной деятельности.

Документ подписали начальник Госслужбы Эльнур Багиров и чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в Азербайджанской Республике Эльчин Гасымов.

Согласно меморандуму, предусматривается проведение обмена информацией в областях технического регулирования, стандартизации и метрологии, а также организация совместных семинаров, конференций, научно-технических проектов и тренингов с целью повышения профессиональных знаний и навыков специалистов.

Документ также предусматривает поощрение участия аккредитованных и находящихся в процессе аккредитации лабораторий в программах проверки квалификации и международных межлабораторных сличениях с целью развития возможностей калибровки и измерений в области метрологии, содействие взаимному признанию результатов испытаний аккредитованных органов по оценке соответствия, а также расширение сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.