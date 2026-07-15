Массовое отравление в Самухе - ОБНОВЛЕНО
15 июля примерно с 15:30 десять человек, в том числе семь детей, были госпитализированы с подозрением на отравление в отделение инфекционных заболеваний больницы имени Аббаса Саххата, действующей при Гянджинской городской объединённой больнице.
Об этом Day.Az сообщили в TƏBİB.
"Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается, состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
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17:18
В Самухе произошел случай отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в селе Алыушагы Самухского района.
Сообщается, что более 15 человек были госпитализированы с диагнозом пищевое отравление.
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