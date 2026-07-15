Тяжелое ДТП под Прагой, есть пострадавшие

Два рейсовых автобуса столкнулись в районе поселка Лидице недалеко от Праги. Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на местную службу скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации журналистов, в результате аварии пострадали 17 человек.

"Одна женщина получила травмы средней степени тяжести и была вертолетом доставлена в Пражский военный госпиталь, еще 16 человек получили легкие травмы, но также доставлены для более детального осмотра в различные больницы Праги", - отмечается в материале.

В нем уточняется, что ДТП произошло на повороте одной из дорог местного значения. Люди, находившиеся в автобусах, после столкновения смогли самостоятельно выбраться наружу. Всего в транспортных средствах находились около 40 человек.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Авторы публикации добавили, что в районе места происшествия временно ограничили движение автомобилей - его перевели на другие маршруты.