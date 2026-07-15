Доверие к производителям ОПЕК не должно подвергаться сомнению

Надежность и доверие к производителям ОПЕК, особенно к странам Персидского залива, не должны подвергаться сомнению.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль Гайс на полях первого заседания Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ в Баку.

"В декабре 2026 года ОПЕК+ исполнится 10 лет. Я считаю это очень важной вехой для нашей группы производителей. Декларация о сотрудничестве была подписана в 2016 году, и Азербайджан является ценным участником этого альянса. Опираясь на успехи 10 лет сотрудничества, важно показать, что эта группа, прежде всего, едина. Мы вместе прошли через множество испытаний. В 2016 году произошел серьезный спад в нефтяной отрасли, затем в 2020 году последовала пандемия COVID-19 и ее последствия для рынка. Мы прошли эти испытания и доказали, что являемся сплоченной группой, способной справляться со значительными вызовами рынка", - отметил он.

По словам Аль Гайса, сотрудничество в рамках ОПЕК+ имеет потенциал для расширения за пределы вопросов стабильности нефтяного рынка.

"Мы видим более широкие возможности для развития взаимодействия между странами и производителями, входящими в эту группу, в сферах, выходящих за рамки только стабильности рынка", - добавил генсек ОПЕК.

Он отметил, что каждая страна-участница ОПЕК+ обладает собственными преимуществами и возможностями, которые позволяют развивать новые направления сотрудничества, не предусмотренные изначально.

"Речь идет, например, о координации позиций на различных международных площадках, включая вопросы изменения климата, передаче технологий, обмене знаниями, обучении, проведении совместных исследований и создании совместных предприятий между странами", - сказал Аль Гайс.

Он подчеркнул, что при участии 22 стран в альянсе существует значительный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества.

Генсек ОПЕК также объяснил выбор Баку в качестве места проведения первого заседания Технического комитета Хартии сотрудничестве ОПЕК+.

"Именно поэтому важно сказать, почему мы находимся в Баку. Баку стал первым местом для многих важных событий, связанных с нефтяной отраслью. Это и первая нефтяная скважина в Биби-Эйбате, которая до сих пор добывает нефть, и первый современный промышленный нефтеналивной танкер. Именно поэтому мы решили провести здесь первую встречу на техническом уровне, опираясь на дух многочисленных достижений Баку, которые доказали свою долговечность на протяжении сотен лет", - заявил он.

Аль Гайс также выразил признательность правительству Азербайджана за приглашение провести встречу в Баку.

Генсек ОПЕК высоко оценил роль Азербайджана в укреплении сотрудничества между участниками ОПЕК+.

"Я приезжаю сюда каждый год. Одна из причин, почему я приезжаю сюда, - это выразить признательность и благодарность ОПЕК руководству и правительству Азербайджана. Конечно, под мудрым и эффективным руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан на протяжении уже десяти лет играет ключевую роль в продвижении и поддержке сотрудничества между производителями ОПЕК+. Министр энергетики, мой брат Парвиз Шахбазов, и его команда также сыграли важную и чрезвычайно ценную роль в этом процессе. Они сыграли ключевую роль в энергетической дипломатии и достижении консенсуса, что абсолютно необходимо с учетом разнообразия нашего альянса, объединяющего почти 22 страны. Поэтому роль Азербайджана была абсолютно ключевой, и мы действительно это ценим. Именно поэтому я приезжаю сюда из года в год и выражаю благодарность этой стране", - отметил Хайсам Аль Гайс.

Баланс между стабильностью рынка и неопределенностью спроса

Он отметил, что баланс между стабильностью рынка и неопределенностью спроса является одним из аспектов, в отношении которого ОПЕК всегда придерживается крайне осторожного подхода.

"Мы всегда успешно справлялись с этими сложными периодами неопределенности, поскольку не реагируем на заголовки новостей. Мы придерживаемся очень осторожного подхода в нашей работе, анализе и в детальном уровне исследований, которые проводят мои коллеги в Секретариате ОПЕК. Именно поэтому мы не усиливаем волатильность, которая уже присутствует на рынке из-за множества различных и расходящихся оценок спроса. К сожалению, сегодня есть много аналитиков, которые просто реагируют на новости о каком-либо событии - будь то геополитическое или экономическое. Это не тот подход, которым следует руководствоваться при проведении качественного анализа. В ОПЕК наша исследовательская команда сосредоточена на достоверных данных и реальной ситуации на рынке. Мы придерживаемся осторожного подхода, гарантируя, что не будем чрезмерно реагировать или предпринимать ненужные меры, которые впоследствии могут потребовать корректировки, как это происходило в других случаях. Именно это делает наш подход уникальным: наша цель - снижать волатильность на рынке, а не усиливать ее из-за чрезмерной или необоснованной реакции, когда в этом нет необходимости", - добавил генеральный секретарь ОПЕК.

Механизмы реагирования ОПЕК+ в случае перебоев с поставками

Отвечая на вопрос об инструментах быстрого реагирования на серьезные перебои с поставками, Хайсам Аль Гайс выделил два основных фактора.

"Во-первых, независимо от текущих обстоятельств или любых других ситуаций, у нас есть несколько крупных производителей ОПЕК, которые на протяжении многих лет инвестировали в развитие своих возможностей, чтобы иметь возможность реагировать на любые внезапные изменения на рынке, подобные тем, которые мы наблюдаем сейчас. Например, наш крупнейший производитель - Королевство Саудовская Аравия - располагает нефтепроводом Восток-Запад, который оказался очень полезным в нынешних условиях, когда значительные объемы сырой нефти были перенаправлены с восточного маршрута на западный, к Красному морю. Другие страны также располагают возможностями транспортировки по трубопроводам. У стран есть хранилища за рубежом. Существует множество других потенциальных маршрутов для обеспечения стабильности поставок и непрерывного потока нефти в такие периоды. Это первое, что я хотел бы отметить. Эти меры уже были проверены на практике и оказались очень эффективными в снижении дефицита поставок, с которым сталкивался рынок", - заявил он.

Генеральный секретарь ОПЕК также подчеркнул, что надежность и доверие к производителям ОПЕК, особенно в странах Персидского залива, не должны подвергаться сомнению.

"К сожалению, недавно мы услышали, как исполнительный директор Международного энергетического агентства сделал заявления, поставив под сомнение надежность проливов или заявив, что некоторым производителям необходимо восстановить доверие. Я считаю, что это несправедливо, ошибочно и неконструктивно. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить мир достаточными и стабильными поставками. Рынок адаптировался различными способами. Но ставить под сомнение надежность и доверие к производителям в странах Персидского залива - где мы на протяжении десятилетий были одними из самых надежных производителей - на мой взгляд, не помогает. Происходят различные инциденты, случаются войны, происходят события, которые находятся вне нашего контроля. Если провести аналогию, в Европе была Вторая мировая война с 1939 по 1945 год. Никто ведь не говорил после этого, что нельзя доверять европейскому производству или европейской промышленности. Я считаю, что худшее, что может произойти сейчас, - это распространение нарратива о том, что производителям из стран Персидского залива нельзя доверять или что на нефть как на товар нельзя полагаться. Это контрпродуктивно и не отвечает интересам мировой экономики. Мы призываем людей относиться к подобным заявлениям с крайней осторожностью", - добавил он.

Роль нефти в долгосрочной энергетической безопасности на фоне энергоперехода

Хайсам Аль Гайс заявил, что основным посылом ОПЕК всегда было то, что нефть останется фундаментальным элементом и одним из ключевых столпов мировой экономики.

"Так было на протяжении многих лет и десятилетий, и так будет продолжаться. Мы только что представили обновленный прогноз World Oil Outlook до 2050 года, который ясно показывает, что нефть по-прежнему будет доминировать в структуре энергопотребления до 2050 года, составляя около 30% мирового энергобаланса. Если добавить к этому газ, то речь идет о том, что нефть и газ вместе будут обеспечивать почти 55% мирового энергопотребления.

Это снова возвращает меня к тому, о чем я говорил ранее: многие люди на протяжении многих лет говорят об энергопереходе, практически приравнивая его к отказу от нефти и газа. В ОПЕК мы говорим об энергопереходе и энергетическом дополнении, поскольку мировое потребление энергии будет расти значительными темпами. Мы считаем, что с сегодняшнего дня до 2050 года оно увеличится примерно на 23%. Конечно, нефть будет играть важную роль в этом росте. Помимо увеличения использования возобновляемых источников энергии, мы также увидим рост потребления газа. Но это не следует интерпретировать как замену нефти и газа.

Мы считаем, что единственным источником энергии, использование которого будет сокращаться, является уголь - из-за климатических и экологических факторов. Именно поэтому в ОПЕК мы подчеркиваем важность продолжения инвестиций в нефть, газ, а также в возобновляемые источники энергии", - заявил генеральный секретарь ОПЕК.

Отметив, что не все страны-участницы ОПЕК инвестируют во все виды энергетики, он подчеркнул, что организация не ставит перед собой цель продвигать или исключать какой-либо источник энергии под предлогом борьбы с изменением климата.

"Само Парижское соглашение фактически направлено на сокращение выбросов от всех источников, а не только от нефти и газа. Поэтому мы вновь предостерегаем от использования энергоперехода как инструмента для продвижения другой повестки - отказа от нефти и газа. Этого не должно происходить. Нефть имеет фундаментальное значение. Мы видим ее присутствие во всех аспектах нашей повседневной жизни: в транспорте, одежде, авиаперевозках, судоходстве, упаковке, спортивном оборудовании. Поскольку сейчас мы говорим о чемпионате мира, даже футбольный мяч, которым играют спортсмены, изготовлен из производных нефтехимии. Нефть присутствует во всех сферах нашей жизни, о которых люди даже не задумываются. Именно поэтому важно поддерживать этот ресурс и обеспечивать стабильность рынка, поскольку он влияет на повседневную жизнь людей во всем мире и на их благосостояние. Именно это мы стремимся делать посредством сотрудничества ОПЕК+: обеспечивать стабильный рынок, который поддерживает мировую экономику благодаря нефти, поскольку 30% мирового энергопотребления приходится на нефть", - пояснил он.

Взгляд ОПЕК на цены на нефть и потребности в инвестициях

Хайсам Аль Гайс напомнил, что ОПЕК не комментирует цены на нефть и не занимается их прогнозированием.

"Я думаю, что цены являются результатом множества различных факторов - как фундаментальных, так и нефундаментальных. Мы же сосредоточены на обеспечении баланса между предложением и спросом. Именно этим мы занимаемся в рамках Декларации о сотрудничестве, и на протяжении многих лет нам это успешно удается. Теперь можно говорить о том, какие объемы инвестиций необходимы. Согласно нашим прогнозам, для поддержания нефтяной отрасли нам требуется почти 700 млрд долларов в год. Это означает около 18 трлн долларов в общей сложности с сегодняшнего дня до 2050 года. Эти инвестиции охватывают всю отрасль - upstream, midstream и downstream. Это значительный объем, и именно это мы стремимся поддерживать, обеспечивая стабильность рынка и формируя благоприятную среду для инвесторов.

Мы, конечно, наблюдали снижение инвестиционной привлекательности в последние годы, когда возникало значительное перенасыщение рынка, а условия не способствовали инвестициям. Но, независимо от уровня цен, я хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили ранее, - к нарративу об отказе от нефти и газа. Международное энергетическое агентство заявляло, что 2030 год станет концом эры нефти и газа. Однако каждый год мы наблюдаем новые рекорды спроса на нефть. До 2030 года осталось менее пяти лет. На протяжении последних 10 лет они прогнозировали, что спрос на нефть достигнет пика и затем будет снижаться до конца десятилетия. Но этого не происходит. Именно поэтому важно сосредоточиться не только на уровне цен, который позволяет и стимулирует инвестиции, но также на формировании правильного посыла, создающего уверенность в будущем отрасли и поощряющего дальнейшие инвестиции в нефть и газ, а не препятствующего им", - заключил генеральный секретарь ОПЕК.