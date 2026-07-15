Центробанки Азербайджана и Словакии укрепляют сотрудничество

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Национального банка Словакии Петером Казимиром.

Как сообщили Day.Az в ЦБА, в ходе встречи подчеркивалось наличие значительного потенциала для сотрудничества в сферах регулирования рынков капитала и страхового сектора, модернизации рамок надзора, обеспечения финансовой стабильности, повышения финансовой грамотности, а также борьбы с цифровым мошенничеством и совершенствования механизмов защиты прав потребителей.

На встрече также состоялся обмен мнениями об инициативах, которые будут реализованы в направлении дальнейшего укрепления институциональных связей и углубления сотрудничества между структурами.