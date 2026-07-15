Под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан играет ключевую роль в продвижении сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам Аль Гайс на полях первого заседания Технического комитета Хартии сотрудничества ОПЕК+ в Баку.

Баку стал первым местом для многих важных событий, связанных с нефтяной отраслью. Это и первая нефтяная скважина в Биби-Эйбате, которая до сих пор добывает нефть, и первый современный промышленный нефтеналивной танкер. Именно поэтому мы решили провести здесь первую встречу на техническом уровне, опираясь на дух многочисленных достижений Баку, которые доказали свою долговечность на протяжении сотен лет", - заявил он.

Аль Гайс также выразил признательность правительству Азербайджана за приглашение провести встречу в Баку.

Генсек ОПЕК высоко оценил роль Азербайджана в укреплении сотрудничества между участниками ОПЕК+.

"Я приезжаю сюда каждый год. Одна из причин, почему я приезжаю сюда, - это выразить признательность и благодарность ОПЕК руководству и правительству Азербайджана. Конечно, под мудрым и эффективным руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан на протяжении уже десяти лет играет ключевую роль в продвижении и поддержке сотрудничества между производителями ОПЕК+. Министр энергетики, мой брат Парвиз Шахбазов, и его команда также сыграли важную и чрезвычайно ценную роль в этом процессе. Они сыграли ключевую роль в энергетической дипломатии и достижении консенсуса, что абсолютно необходимо с учетом разнообразия нашего альянса, объединяющего почти 22 страны. Поэтому роль Азербайджана была абсолютно ключевой, и мы действительно это ценим. Именно поэтому я приезжаю сюда из года в год и выражаю благодарность этой стране", - отметил Хайсам Аль Гайс.