https://news.day.az/sport/1848253.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали 109 медалей за полгода Азербайджанские дзюдоисты завоевали 109 медалей на международных соревнованиях в первой половине 2026 года. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующие данные предоставила Федерация дзюдо Азербайджана. В активе представителей национальных команд 29 золотых, 29 серебряных и 51 бронзовая медаль.
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 109 медалей за полгода
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 109 медалей на международных соревнованиях в первой половине 2026 года.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующие данные предоставила Федерация дзюдо Азербайджана.
В активе представителей национальных команд 29 золотых, 29 серебряных и 51 бронзовая медаль.
Награды были завоеваны на международных турнирах среди взрослых, молодежи, юношей и женщин.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре