Азербайджанские дзюдоисты завоевали 109 медалей за полгода

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 109 медалей на международных соревнованиях в первой половине 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующие данные предоставила Федерация дзюдо Азербайджана.

В активе представителей национальных команд 29 золотых, 29 серебряных и 51 бронзовая медаль.

Награды были завоеваны на международных турнирах среди взрослых, молодежи, юношей и женщин.