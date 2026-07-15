Сахиба Гафарова обсудила с Президентом Словакии стратегическое партнерство

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 15 июля провела встречу с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини, находившимся с официальным визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, сначала высокий гость ознакомился с пленарным залом Милли Меджлиса. Затем гости посетили Музей Гейдара Алиева в парламенте, где Президент Словакии Петер Пеллегрини оставил запись в Памятной книге.

Говоря о дружественных отношениях и взаимовыгодном сотрудничестве между двумя странами, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что в последние годы связи между Азербайджаном и Словакией динамично развивались и достигли уровня стратегического партнерства. Она подчеркнула, что подписанная в 2024 году Совместная декларация об установлении стратегического партнерства заложила прочную основу для успешного развития сотрудничества по различным направлениям. Подчеркнув важную роль активного политического диалога и взаимных визитов на высшем уровне, спикер отметила, что первый официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию в декабре 2025 года, а также нынешний официальный визит Президента Петера Пеллегрини открыли новый этап в развитии двусторонних отношений.

Сахиба Гафарова отметила свои предыдущие встречи с Петером Пеллегрини. Она подчеркнула, что его нынешний официальный визит уже в качестве Президента Словакии (ранее он посещал Азербайджан как председатель Национального совета, а затем как премьер-министр Словакии), а также его переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым в Шуше имеют особое значение для укрепления связей.

В ходе беседы была отмечена важность гуманитарного сотрудничества, особенно в сфере образования и культуры, которые играют большую роль в сближении двух народов. Было подчеркнуто, что запуск прямых авиарейсов между Баку и Братиславой с октября текущего года внесет весомый вклад в развитие контактов между людьми и создание новых возможностей для партнерства.

Также было отмечено, что межпарламентское сотрудничество является одним из ключевых направлений двусторонних отношений. Вспомнив свой официальный визит в Словакию пять лет назад, Сахиба Гафарова также высоко оценила подписание Меморандума о взаимопонимании между парламентами в ходе официального визита председателя Национального совета Словакии Рихарда Раши в Азербайджан в мае этого года. Спикер отметила важность взаимодействия между группами дружбы, профильными комитетами и совместной работы в международных парламентских организациях.

Касаясь мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Сахиба Гафарова высоко оценила вклад Словакии в восстановление Карабаха. Она назвала проект "умного села", реализуемый словацкой компанией в селе Баш Гарвенд Агдамского района, ярким примером успешного практического сотрудничества. Было отмечено, что полная средняя школа, фундамент которой был заложен накануне в Агдаме с участием президентов двух стран, станет еще одним символом дружбы между Азербайджаном и Словакией.

Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил удовлетворение своим официальным визитом в Азербайджан и посещением Милли Меджлиса. Высокий гость напомнил, что после его визита в Азербайджан в 2018 году в качестве премьер-министра Словакии, возглавляемое им правительство приняло решение об открытии посольства в Баку, что стало показателем особого внимания к развитию отношений. Подчеркнув высокий уровень дружественных связей и политического диалога, Петер Пеллегрини заявил о заинтересованности Словакии в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

Он отметил, что визит по приглашению Президента Ильхама Алиева, начавшийся с города Шуша, имеет глубокий символический смысл. Петер Пеллегрини выразил гордость тем, что стал первым главой государства - члена ЕС, совершившим официальный визит в Шушу, и отметил уверенность, что достигнутые там договоренности послужат дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Поделившись положительными впечатлениями от масштабных восстановительных работ в Карабахе, Президент Словакии назвал участие словацких компаний в этом процессе наглядным примером успешного партнерства. Он добавил, что присвоение строящейся в Агдаме школе имени выдающегося словацкого деятеля является предметом гордости и еще одним проявлением взаимного уважения.

В завершение встречи Петер Пеллегрини пригласил председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову вновь посетить Словакию с официальным визитом. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.