Корреспондент Trend стал победителем шахматного турнира ко Дню национальной прессы Азербайджана

В преддверии Дня национальной прессы Азербайджана представители отечественных СМИ на время сменили диктофоны и ноутбуки на шахматные доски, чтобы определить сильнейших в интеллектуальном поединке.

Как передает Day.Az, по инициативе Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Федерации шахмат Азербайджана состоялся традиционный шахматный турнир среди журналистов, сообщает корреспондент Trend. Соревнование было организовано в рамках проекта "Баку-2026 - Всемирная спортивная столица" и приурочено к 22 июля - Дню национальной прессы.

Турнир прошел в шахматной школе "AĞ AT", где за победу боролись 14 представителей различных СМИ, объединенных в семь команд по два человека. На протяжении семи туров по шахматам блиц (5 минут + 3 сек. ход) участники демонстрировали не только спортивный азарт, но и стратегическое мышление, хладнокровие и умение принимать решения в самых напряженных ситуациях.

По итогам соревнований победу одержала команда Вугара Иманова (корреспондент Trend) и Аяза Гурбанова, набравшая 5 очков. Всего на пол-очка от победителей отстали Илькин Видадиоглу и Исраиль Хейруллаев, занявшие второе место. Замкнула тройку призеров команда Имана Меджидова и Сеймура Бахшиева.

Особым украшением турнира стал суперматч, в котором победители нынешнего соревнования встретились с чемпионом предыдущих журналистских турниров Джейхуном Алиевым. По итогам двух партий опытный шахматист сумел подтвердить свой высокий класс, одержав победу.

Главным арбитром турнира выступила Улькер Умудова, а церемонию открытия и награждения провел известный спортивный комментатор Сянан Шафизаде, создавший теплую и праздничную атмосферу.

На церемонии награждения начальник отдела по связям с общественностью министерства молодежи и спорта Азербайджана Габиль Мехтиев и первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов поздравили победителей и призеров, а также всех представителей СМИ с наступающим Днем национальной прессы. Они подчеркнули особую роль шахмат в интеллектуальном развитии личности, отметив, что эта игра способствует развитию логического мышления, аналитических способностей, выдержки и умения принимать взвешенные решения - качеств, которые особенно важны и в профессии журналиста. Были вручены ценные призы.

Турнир вновь подтвердил, что журналистов объединяет не только стремление к оперативному и объективному освещению событий, но и любовь к интеллектуальному спорту, где каждая партия становится настоящей проверкой характера, выдержки и мастерства.