В США начали печатать 100-долларовые купюры с подписью Трампа

В США начали выпускать 100-долларовые купюры с подписью президента страны Дональда Трампа. Глава Минфина Скотт Бессент показал лист с напечатанными банкнотами ведущему Fox News Джесси Уоттерсу и раскрыл подробности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам министра, Трамп использовал для нанесения автографа мини-маркер. "Чем больше наличных долларов люди в США и по всему миру захотят держать у себя, тем лучше это будет для нашего бюджета. Думаю, люди захотят хранить купюры с подписью президента", - поделился также Бессент.

Обычно на американских купюрах изображаются подписи министра финансов и казначея США, но к 250-летию независимости страны была представлена банкнота номиналом 100 долларов, на которой впервые оказалась и подпись главы государства. Бессент также планирует поместить портрет Трампа на серебряную монету.