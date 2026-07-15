Азербайджан и Узбекистан встретились на сцене Гянджи

По инициативе министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане в рамках проекта "Летняя школа культуры Азербайджана" в летнем зале Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт, организованный совместно с Гянджа-Дашкесанским региональным управлением культуры и филармонией, говорится в сообщении организаторов, передает Day.Az.

На вечере были представлены совместные выступления азербайджанских и узбекских исполнителей.

На мероприятии присутствовали государственные и общественные деятели, представители науки и культуры, студенты, представители средств массовой информации и местные жители.

Выступившие с речами руководитель АКЦ Акиф Марифли, директор филармонии Айгюн Самедзаде, заместитель председателя по научной работе и цифровому развитию Гянджинского отделения НАНА, доцент Алимухтар Мухтаров подчеркнули значимость проекта в расширении культурного диалога между Азербайджаном и Узбекистаном, популяризации богатого культурного наследия двух братских народов.

Было отмечено, что отношения между народами Азербайджана и Узбекистана основаны на общих исторических корнях, богатом культурном наследии, национально-духовных ценностях и древних музыкальных традициях. Подобные культурные проекты вносят важный вклад в укрепление приверженности молодого поколения национальному наследию, дальнейшее расширение сотрудничества между представителями науки, культуры и искусства двух стран.

С яркой музыкально-художественной программой выступили - театральная труппа "Харыбюльбюль" АКЦ и солисты филармонии, представившие богатые образцы музыкального и танцевального искусства Азербайджана и Узбекистана.