Завершился официальный визит Президента Словакии в Азербайджан

Официальный визит Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини в Азербайджанскую Республику завершился 15 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Словакии Петера Пеллегрини провожали первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.