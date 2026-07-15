https://news.day.az/politics/1848273.html Завершился официальный визит Президента Словакии в Азербайджан - ФОТО Официальный визит Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини в Азербайджанскую Республику завершился 15 июля.
Завершился официальный визит Президента Словакии в Азербайджан - ФОТО
Официальный визит Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини в Азербайджанскую Республику завершился 15 июля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Словакии Петера Пеллегрини провожали первый заместитель Премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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