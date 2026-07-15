CineMastercard открывает Open Air Cinema на побережье Каспия в Баку

Сеть кинотеатров премиум-класса CineMastercard открывает новый Open Air Cinema на территории CaspiMayr Retreat Beach Resort в Sea Breeze, находящемся на побережье Каспия в Баку, говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard, передает Day.Az.

Новая площадка станет частью культурной и развлекательной жизни Sea Breeze, предлагая жителям и гостям курорта уникальный формат вечернего отдыха. Большой экран под открытым небом, комфортная зона просмотра, высокое качество изображения и звука, а также атмосфера побережья Каспийского моря создадут совершенно новые впечатления от просмотра кино.

Особенностью Open Air Cinema станет специально подобранный репертуар. Помимо популярных кинолент, зрителей ждут эксклюзивные показы фильмов, которые уже завершили прокат в традиционных кинотеатрах, но вновь будут представлены на большом экране в необычном формате летнего кинотеатра. Такой формат позволит увидеть или пересмотреть знаковые картины, которые многие не успели посмотреть во время кинопроката.

Первый кинопоказ состоится 16 июля в 20:00. Зрителям будет представлен художественный фильм "Тагиев. Нефть" - один из самых успешных национальных кинопроектов последних лет, собравший более 300 000 просмотров.

Open Air Cinema станет новой площадкой для семейного и дружеского отдыха, где кино превращается в полноценный вечерний досуг. Проект объединяет качественный кинопоказ, комфорт и живописное расположение на побережье, предлагая жителям и гостям Sea Breeze новый формат проведения вечеров.

CineMastercard продолжает развивать современные форматы кинопоказа, создавая пространства, где просмотр фильма становится ярким событием и незабываемым впечатлением.