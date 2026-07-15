https://news.day.az/world/1848292.html США расширили санкции против сети, связанной с КСИР Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него четырех физических лиц и три компании, связанные с деятельностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и распространением оружия массового поражения.
США расширили санкции против сети, связанной с КСИР
Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него четырех физических лиц и три компании, связанные с деятельностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и распространением оружия массового поражения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, под новые ограничения попали граждане Ирана, России и Италии, а также компании, зарегистрированные в этих странах.
По данным американской стороны, санкции введены в рамках мер по противодействию деятельности, связанной с распространением оружия массового поражения и поддержкой КСИР.
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