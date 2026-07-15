США расширили санкции против сети, связанной с КСИР

Министерство финансов США расширило санкционный список, включив в него четырех физических лиц и три компании, связанные с деятельностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и распространением оружия массового поражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, под новые ограничения попали граждане Ирана, России и Италии, а также компании, зарегистрированные в этих странах.

По данным американской стороны, санкции введены в рамках мер по противодействию деятельности, связанной с распространением оружия массового поражения и поддержкой КСИР.