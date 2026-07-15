Азербайджан на чемпионате Европы U18 представит один легкоатлет

Азербайджан будет представлен одним спортсменом на чемпионате Европы U18 по легкой атлетике в Италии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, в соревнованиях по тройному прыжку выступит член национальной команды Рамиль Исмаилов.

Чемпионат Европы пройдет 16-19 июля на стадионе имени Рауля Гуидобальди в итальянском Риети.