https://news.day.az/sport/1848252.html

Азербайджан на чемпионате Европы U18 представит один легкоатлет

Азербайджан будет представлен одним спортсменом на чемпионате Европы U18 по легкой атлетике в Италии. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, в соревнованиях по тройному прыжку выступит член национальной команды Рамиль Исмаилов.