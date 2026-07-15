https://news.day.az/sport/1848252.html Азербайджан на чемпионате Европы U18 представит один легкоатлет Азербайджан будет представлен одним спортсменом на чемпионате Европы U18 по легкой атлетике в Италии. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, в соревнованиях по тройному прыжку выступит член национальной команды Рамиль Исмаилов.
Азербайджан на чемпионате Европы U18 представит один легкоатлет
Азербайджан будет представлен одним спортсменом на чемпионате Европы U18 по легкой атлетике в Италии.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Азербайджана, в соревнованиях по тройному прыжку выступит член национальной команды Рамиль Исмаилов.
Чемпионат Европы пройдет 16-19 июля на стадионе имени Рауля Гуидобальди в итальянском Риети.
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