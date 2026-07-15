Китай одобрил запуск ИИ-функций Apple

Apple получила разрешение китайских регуляторов на запуск собственного набора ИИ-функций Apple Intelligence на рынке Китая. Для адаптации сервиса компания будет использовать технологии местных партнёров, включая модели Qwen от Alibaba и решения Baidu, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Управление киберпространства Китая включило генеративные ИИ-сервисы Apple в список одобренных поставщиков. Это открывает компании возможность запустить Apple Intelligence в стране, однако конкретные сроки начала работы сервиса пока не объявлены.

Функции китайской версии Apple Intelligence будут обеспечиваться совместно с местными технологическими компаниями. Alibaba подтвердила, что ее семейство моделей Qwen будет использоваться на устройствах Apple с iOS, iPadOS и macOS. Технологии компании будут отвечать за обработку текста и изображений.

Компания Baidu также заявила об участии в развитии ИИ-функций Apple, однако не раскрыла подробности о том, какие именно технологии будут интегрированы в экосистему производителя.

Apple представила платформу Apple Intelligence летом 2024 года. В июле 2026 года компания выпустила публичную бета-версию iOS 27 с обновленной Siri AI.