Шуша становится центром международной общественной дипломатии

IV Шушинский глобальный медиафорум стал значительно большим, чем традиционное медийное мероприятие. Сегодня он является одним из важных инструментов международной общественной дипломатии. Особый символизм придает форуму то, что он проходит в Шуше - одном из символов Карабаха и культурной столице Азербайджана. Таким образом Азербайджан не только формирует собственную информационную повестку, но и предоставляет представителям мировых СМИ возможность своими глазами увидеть процесс восстановления региона. В этом смысле форум представляет собой важную площадку, объединяющую дипломатию, основанную на фактах, с реальной ситуацией на месте.

Об этом в беседе с Day.Az сказал турецкий профессор и политолог Мехмет Юдже.

"Особое значение имеет и тема форума этого года - "Роль медиа в укреплении мира: восстановление истины и доверия". В условиях, когда дезинформация оказывает непосредственное влияние на международные отношения, встреча представителей СМИ из разных стран на одной площадке способствует развитию взаимопонимания. Для Азербайджана форум также является эффективной коммуникационной платформой, позволяющей напрямую донести до мировой общественности свое видение регионального развития, рассказать о восстановительных работах, транспортных проектах и внешнеполитических приоритетах", - сказал он.

Говоря об отношениях между Турцией и Азербайджаном, Юдже отметил, что они давно вышли за рамки братской солидарности двух государств и приобрели характер институционализированного стратегического союза.

"Особенно после подписания Шушинской декларации возможности совместных действий в сферах безопасности, оборонной промышленности, энергетики, транспорта и внешней политики существенно изменили геополитическую конфигурацию Южного Кавказа.

Подход Президента Ильхама Алиева, согласно которому "угроза одной из наших стран рассматривается как угроза другой", наглядно демонстрирует уровень сотрудничества в сфере безопасности между двумя государствами. В ближайшие годы это партнерство, вероятно, будет способствовать не только укреплению стабильности на Южном Кавказе, но и формированию новых механизмов безопасности и экономического взаимодействия на пространстве от Черного и Каспийского морей до Центральной Азии", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что сегодня сотрудничество Турции и Азербайджана представляет собой уже не просто военный союз, а многопрофильную модель партнерства, охватывающую энергетическую безопасность, транспортные коридоры, цифровую трансформацию и региональное развитие.

"Поэтому эта модель и в дальнейшем будет оставаться одним из ключевых факторов, определяющих баланс сил в регионе", - добавил Юдже.

По его словам, глобальные кризисы последних лет, а также проблемы безопасности в Красном море и Ормузском проливе значительно повысили значение сухопутных транспортных маршрутов. В этих условиях Средний коридор становится не просто альтернативным торговым маршрутом, а стратегической осью, обеспечивающей устойчивость глобальных цепочек поставок.

"Турция и Азербайджан являются двумя ключевыми звеньями этого маршрута. Азербайджан обеспечивает транскаспийский переход и связь через Кавказ, тогда как Турция служит естественными воротами в Европу. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, современные портовые проекты и цифровизация таможенных процедур являются наглядными примерами этой интеграции.

В перспективе реализация Зангезурского коридора позволит еще больше увеличить потенциал Среднего коридора. Кроме того, развитие логистических центров, энергетических магистралей, цифровой инфраструктуры, центров обработки данных и экологически чистого транспорта может вывести сотрудничество Анкары и Баку на качественно новый уровень. В результате обе страны смогут стать не только транзитными государствами, но и стратегическими игроками, определяющими направления евразийской торговли", - сказал он.

Мехмет Юдже считает, что трансформация европейской энергетической системы существенно повысила стратегическое значение Азербайджана. Расширение экспорта природного газа, выход на новые рынки и развитие транспортной инфраструктуры открывают важные возможности не только для Азербайджана, но и для Турции.

"Турция, являясь центральной страной Южного газового коридора, играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Учитывая рост производственных возможностей Азербайджана и долгосрочные потребности Европы в энергоресурсах, можно ожидать дальнейшего углубления турецко-азербайджанского энергетического партнерства.

При этом энергетическое сотрудничество уже не ограничивается исключительно поставками природного газа. Все большее значение приобретают проекты в области возобновляемой энергетики, передачи электроэнергии, водородных технологий и цифровой инфраструктуры. В этом контексте новая модель сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Европой сможет внести существенный вклад не только в укрепление энергетической безопасности, но и в развитие транспортных связей и экономической интеграции", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что главная особенность отношений между Турцией и Азербайджаном заключается в том, что общая история и культурная близость были преобразованы в конкретные институциональные механизмы сотрудничества. Две страны не ограничиваются общими заявлениями - они вырабатывают совместную политику в области оборонной промышленности, энергетики, транспорта, образования, технологий и внешней политики.

"Эта модель имеет большое значение и для будущего Организации тюркских государств. Сотрудничество Анкары и Баку демонстрирует успешный пример развития транспортных коридоров, реализации совместных энергетических проектов, укрепления цифровой взаимосвязанности и координации в сфере обороны.

В ближайшие годы данная модель может стать основой для более глубокой экономической интеграции со странами Центральной Азии, создания совместных инвестиционных механизмов и развития регионального сотрудничества в сфере безопасности. Таким образом, партнерство Турции и Азербайджана следует рассматривать не только как успешный пример двусторонних отношений, но и как стратегическую модель, способную ускорить интеграционные процессы во всем тюркском мире", - добавил политолог.

Али Гасымов