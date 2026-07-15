В Германии оценили вероятность войны в ближайшие пять лет

Более трети немцев считают, что Германия может принять участие в войне в течение следующих пяти лет. К такому мнению пришли аналитики аудиторско-консалтинговой компании PwC и сотрудники института изучения общественного мнения Civey, результаты опроса публикует газета Tagesspiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным исследования, в котором приняли участие 2,5 тысячи человек в Германии, почти 70 процентов опрошенных больше не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в целях обороны.

Кроме того, США больше не воспринимаются немцами как надежный партнер: только половина респондентов по-прежнему верит, что Вашингтон окажет военную поддержку европейским партнерам в случае войны. В связи с этим большая часть опрошенных выступила за увеличение стратегической автономии Европы, в том числе в вопросах обороны, и за сокращение расходов в других областях для финансирования увеличения оборонных расходов.