В Сальяне автомобиль после столкновения с грузовиком влетел в АЗС

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала семья.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла на участке старой автомагистрали Алят - Астара, проходящем через районный центр.

По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi столкнулся с грузовиком КамАЗ. От сильного удара легковушку отбросило в сторону, после чего она врезалась в автозаправочную станцию, расположенную у дороги.

В результате ДТП водитель Mitsubishi, его супруга и дети были доставлены в Центральную районную больницу Сальяна. По информации медиков, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

По факту происшествия проводится расследование.