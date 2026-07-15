https://news.day.az/world/1848305.html КСИР заявил об атаке на военную базу США в Кувейте Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, в котором утверждается, что Иран нанес новый удар по американскому военному объекту в Кувейте. Как передает Day.Az, в сообщении говорится, что несколько часов назад в районе американской военной базы в Кувейте были слышны взрывы.
КСИР заявил об атаке на военную базу США в Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, в котором утверждается, что Иран нанес новый удар по американскому военному объекту в Кувейте.
Как передает Day.Az, в сообщении говорится, что несколько часов назад в районе американской военной базы в Кувейте были слышны взрывы.
По утверждению КСИР, предварительные оценки свидетельствуют о "серьезном ущербе американской военной технике и военнослужащим". При этом в заявлении отмечается, что, несмотря на "широкую цензуру в СМИ", подробности операции будут опубликованы позднее.
В КСИР также заявили, что удары Ирана "продолжаются с прежней силой".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре