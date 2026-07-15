КСИР заявил об атаке на военную базу США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил заявление, в котором утверждается, что Иран нанес новый удар по американскому военному объекту в Кувейте.

Как передает Day.Az, в сообщении говорится, что несколько часов назад в районе американской военной базы в Кувейте были слышны взрывы.

По утверждению КСИР, предварительные оценки свидетельствуют о "серьезном ущербе американской военной технике и военнослужащим". При этом в заявлении отмечается, что, несмотря на "широкую цензуру в СМИ", подробности операции будут опубликованы позднее.

В КСИР также заявили, что удары Ирана "продолжаются с прежней силой".