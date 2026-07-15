Здание администрации президента Болгарии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Софии здание администрации президента Болгарии эвакуировано после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на BTV, после проверки силовики не обнаружили никаких опасных предметов, и работа учреждения была восстановлена.

По данным МВД Болгарии, аналогичные сообщения о минировании также поступили в ряд учреждений в Софии, Варне и Бургасе. Во всех случаях угрозы не подтвердились.

Власти отмечают, что с начала июля страну захлестнула волна ложных сообщений о бомбах, направленных в адрес государственных учреждений и судов.

Правоохранительные органы продолжают расследование для установления источника угроз.