https://news.day.az/world/1848306.html Здание администрации президента Болгарии эвакуировали из-за сообщения о бомбе В Софии здание администрации президента Болгарии эвакуировано после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве. Как передает Day.Az со ссылкой на BTV, после проверки силовики не обнаружили никаких опасных предметов, и работа учреждения была восстановлена.
Здание администрации президента Болгарии эвакуировали из-за сообщения о бомбе
В Софии здание администрации президента Болгарии эвакуировано после поступления сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на BTV, после проверки силовики не обнаружили никаких опасных предметов, и работа учреждения была восстановлена.
По данным МВД Болгарии, аналогичные сообщения о минировании также поступили в ряд учреждений в Софии, Варне и Бургасе. Во всех случаях угрозы не подтвердились.
Власти отмечают, что с начала июля страну захлестнула волна ложных сообщений о бомбах, направленных в адрес государственных учреждений и судов.
Правоохранительные органы продолжают расследование для установления источника угроз.
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