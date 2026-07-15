Эбола распространяется быстрее, чем ее успевают отслеживать

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго распространяется быстрее, чем медицинские службы успевают выявлять новые случаи заражения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Associated Press, число погибших уже превысило 700 человек.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), около 80% новых случаев заболевания в восточной части страны связаны с неизвестными цепочками передачи инфекции. Это означает, что большинство заболевших не находились под наблюдением медиков и не числились среди установленных контактов инфицированных.

"На сегодняшний день 80% новых случаев находятся вне наших списков контактов и, следовательно, поступают к нам по неизвестным цепочкам передачи", - заявил представитель ВОЗ.

Вспышка редкого штамма вируса Эбола продолжается в Конго с мая. В настоящее время для этого типа заболевания не существует одобренных методов лечения или вакцины.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), нынешняя вспышка стала самой быстро распространяющейся на африканском континенте. Специалисты предупреждают, что ситуация остается крайне сложной, несмотря на расширение противоэпидемических мер.