Стратегия доверия: новая архитектура партнерства между Азербайджаном и США

Автор: Акпер Гасанов

Завершивший свою работу IV Шушинский глобальный медиафорум вновь стал площадкой, где обсуждались не только вопросы информационной политики, но и ключевые тенденции мировой геополитики. Одним из центральных событий форума стало выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором внимание было уделено развитию отношений между Баку и Вашингтоном, а также перспективам мирного процесса на Южном Кавказе.

Примечательно, что многие оценки, прозвучавшие в выступлении главы нашего государства, нашли отражение и в публикациях ряда американских экспертов и аналитических изданий. Хотя авторы этих материалов по-разному оценивают отдельные аспекты региональной политики, их выводы совпадают в одном: отношения между Азербайджаном и США переживают период заметной активизации.

Напомню, что Президент Азербайджана, говоря об отношениях с Соединенными Штатами, отметил различие между подходами разных американских администраций. По его словам, при администрации Джо Байдена двусторонний диалог развивался значительно сложнее, тогда как нынешняя администрация Дональда Трампа уделяет больше внимания поиску практических направлений сотрудничества.

Эта оценка перекликается с публикацией американского политического обозревателя Брайана Лейба, который в статье для Townhall утверждает, что предыдущая администрация недооценивала значение Азербайджана как стратегического партнера США в регионе. По мнению автора, современная геополитическая ситуация требует более прагматичного подхода, учитывающего роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, развитии транспортных маршрутов и укреплении региональной стабильности.

Данная публикация отражает существующую в американском экспертном сообществе точку зрения, согласно которой Южный Кавказ приобретает все большее значение в мировой политике. Действительно, в последние годы значение Азербайджана объективно возросло сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, речь идет об энергетике. Южный газовый коридор стал одним из важных элементов диверсификации поставок газа в Европу. После изменения европейского энергетического рынка роль альтернативных маршрутов существенно увеличилась.

Во-вторых, все больше внимания уделяется развитию Среднего коридора - транспортного маршрута, соединяющего Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу. Именно эта инфраструктура сегодня рассматривается многими странами как одно из перспективных направлений развития евразийской торговли.

В-третьих, Азербайджан занимает особое географическое положение, являясь связующим звеном между Каспийским регионом, Центральной Азией, Турцией и европейскими рынками. Именно на это обстоятельство обращают внимание как американские эксперты, так и международные аналитические центры.

Кроме того, выступая в Шуше, Президент Ильхам Алиев подробно рассказал о расширении двустороннего взаимодействия. По его словам, после подписания Хартии о стратегическом партнерстве были сформированы совместные рабочие группы, занимающиеся вопросами торговли, инвестиций, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, энергетической безопасности, транспортной взаимосвязанности и сотрудничества в сфере обороны.

Сам факт расширения повестки свидетельствует о том, что сотрудничество уже не ограничивается исключительно политическим диалогом. Оно постепенно приобретает комплексный характер. Именно этот аспект выделяет и The Times of Central Asia, анализируя визит сенатора США Стива Дэйнса в Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Издание отмечает, что Вашингтон все активнее рассматривает Южный Кавказ и Центральную Азию как взаимосвязанный регион, где транспортные маршруты, энергетика, цифровая инфраструктура и торговля становятся элементами единой стратегии.

При этом особое внимание в экспертных публикациях уделяется развитию Среднего коридора. Сегодня этот маршрут уже используется для перевозки грузов между Азией и Европой. Азербайджан вкладывает значительные средства в модернизацию портовой инфраструктуры, железных дорог, автомобильных магистралей и логистических центров. Порт Алят постепенно превращается в один из крупнейших транспортных узлов Каспийского региона, а расширение его возможностей способно увеличить объемы международных перевозок в ближайшие годы. Для США развитие подобных маршрутов представляет интерес не только с экономической точки зрения. Расширение транспортной связанности способствует диверсификации международной торговли и укреплению экономических связей между регионами.

В целом одной из особенностей нынешнего этапа азербайджано-американских отношений является то, что стороны видят перспективы сотрудничества сразу по нескольким направлениям. Азербайджан заинтересован в привлечении инвестиций, развитии высоких технологий, расширении транспортной инфраструктуры и укреплении своего положения как важного транзитного центра. Соединенные Штаты, в свою очередь, проявляют интерес к устойчивым транспортным маршрутам, энергетической безопасности, развитию торговли и взаимодействию с государствами Южного Кавказа и Центральной Азии. Именно поэтому современная повестка двусторонних отношений выглядит значительно шире, чем несколько лет назад.

Как видим, выступление Президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме и публикации ряда американских экспертов демонстрируют, что в настоящее время обе стороны рассматривают развитие сотрудничества как отвечающее их стратегическим интересам. Именно это совпадение интересов сегодня становится одной из ключевых особенностей отношений между Баку и Вашингтоном, открывая возможности для дальнейшего расширения взаимодействия в условиях меняющейся международной обстановки.