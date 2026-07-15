ЧМ-2026: Стартовал полуфинальный матч между сборными Аргентины и Англии

В эти минуты в Атланте проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Аргентины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, игра проходит на стадионе "Мерседес-Бенц" под руководством американского арбитра Исмаила Эльфата.

На пути к полуфиналу сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 2:1, а действующие чемпионы мира аргентинцы оказались сильнее Швейцарии - 3:1.

Победитель сегодняшнего матча встретится в финале со сборной Испании, которая накануне со счетом 2:0 обыграла Францию. Решающий матч чемпионата мира состоится 19 июля.