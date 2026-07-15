Рост экономики этой страны замедлился

Темпы роста китайской экономики в январе - июне составили 4,7%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно докладу ведомства, в январе - июне ВВП страны достиг 69,5704 трлн юаней ($10,24 трлн по текущему курсу Народного банка Китая).

Из опубликованных данных следует, что соответствующий показатель аграрного сектора КНР за полгода вырос на 3,7% и достиг 3,1522 трлн юаней (примерно $464 млрд). Промышленность продемонстрировала его увеличение на 3,9% (25,0473 трлн юаней, или $3,68 трлн), а сфера услуг - на 5,2% (41,3709 трлн юаней, или $6,09 трлн).

Согласно официальным подсчетам, во втором квартале 2026 года темпы роста ВВП Китая составили 4,3% - это на 0,7 процентного пункта ниже, чем в январе - марте.

Власти Китая стимулируют развитие национальной экономики за счет отраслевой модернизации и поощрения спроса. Ключевую роль в этой стратегии играют такие факторы, как усиление открытости, продвижение международного сотрудничества и наращивание внешнего товарооборота. КНР лидирует в мировой промышленности, ее вклад в рост глобальной экономики составляет порядка 30%.

По данным ГСУ, ВВП страны в 2025 году увеличился на 5%, достигнув 140,18 трлн юаней ($20,01 трлн). Официальный целевой показатель правительства Китая на 2026 год составляет 4,5-5%.