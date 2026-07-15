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В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов - ВИДЕО

В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов. Как передает Day.Az, сейчас пассажирам советуют приезжать на час раньше - не из-за пробок, а чтобы успеть рассмотреть больше сотни тематических персонажей по всему зданию. Главная звезда обновленного аэропорта - огромный Пикачу в центральном зале.