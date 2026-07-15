https://news.day.az/world/1848178.html В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов - ВИДЕО В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов. Как передает Day.Az, сейчас пассажирам советуют приезжать на час раньше - не из-за пробок, а чтобы успеть рассмотреть больше сотни тематических персонажей по всему зданию. Главная звезда обновленного аэропорта - огромный Пикачу в центральном зале.
В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов - ВИДЕО
В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов.
Как передает Day.Az, сейчас пассажирам советуют приезжать на час раньше - не из-за пробок, а чтобы успеть рассмотреть больше сотни тематических персонажей по всему зданию.
Главная звезда обновленного аэропорта - огромный Пикачу в центральном зале.
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