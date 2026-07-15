В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов

В Японии открыли аэропорт мечты для фанатов покемонов.

Как передает Day.Az, сейчас пассажирам советуют приезжать на час раньше - не из-за пробок, а чтобы успеть рассмотреть больше сотни тематических персонажей по всему зданию.

Главная звезда обновленного аэропорта - огромный Пикачу в центральном зале.