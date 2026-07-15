https://news.day.az/world/1848315.html США начали вторую волну ударов по военным объектам Ирана Вооруженные силы США начали вторую волну ударов по территории Ирана. Как передает Day.Az со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), операция стартовала в 15:00 по восточному времени США (ET).
США начали вторую волну ударов по военным объектам Ирана
Вооруженные силы США начали вторую волну ударов по территории Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), операция стартовала в 15:00 по восточному времени США (ET).
Отмечается, что удары наносятся по иранским военным объектам и средствам, которые, по утверждению американской стороны, использовались для создания угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив - международный морской путь, имеющий ключевое значение для мировой торговли.
В CENTCOM подчеркнули, что действия осуществляются по распоряжению верховного главнокомандующего США, а Иран "несет ответственность за свои действия".
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