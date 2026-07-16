Климат начала XX века уже не вернется.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли специалисты Метеорологического управления Великобритании (Met Office), результаты исследования которых приводит The Guardian.

Согласно ежегодному докладу State of the UK Climate, наиболее заметные изменения зафиксированы на юго-востоке Англии. По сравнению с началом прошлого века средняя температура самого жаркого дня года здесь выросла на 4,5 °C, а количество экстремально жарких дней и теплых ночей значительно увеличилось.

В Лондоне за последнее десятилетие число дней с температурой выше 30 °C и ночей, когда воздух не остывает ниже 18 °C, выросло более чем в четыре раза по сравнению с периодом 1961-1990 годов.

Авторы исследования отмечают, что изменения затронули все климатические показатели - от среднегодовых значений до отдельных дней. По их словам, современную погоду уже нельзя считать частью климата XX века.

"Данные показывают, что климат 1900 года уже исчез", - говорится в докладе.

Специалисты связывают происходящее с глобальным изменением климата и продолжающимся использованием ископаемого топлива, которое способствует росту температуры и увеличению частоты экстремальных погодных явлений.