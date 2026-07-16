https://news.day.az/world/1848312.html Трамп не ставит крайних сроков расширения масштаба ударов по Ирану Президент США Дональд Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трамп не ставит крайних сроков расширения масштаба ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
У американского лидера поинтересовались, обозначали ли американские представители в контактах с Ираном сроки, по истечении которых США могут начать наносить удары по мостам в исламской республике.
"Я не люблю ставить крайних сроков", - заявил американский лидер во время общения с прессой по прибытии в штат Пенсильвания. Также, по мнению Трампа, иранскому руководству "следует вести себя должным образом".
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