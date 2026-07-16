Трамп не ставит крайних сроков расширения масштаба ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп в контексте возможного расширения масштаба ударов по Ирану заявил, что не любит ставить крайних сроков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

У американского лидера поинтересовались, обозначали ли американские представители в контактах с Ираном сроки, по истечении которых США могут начать наносить удары по мостам в исламской республике.

"Я не люблю ставить крайних сроков", - заявил американский лидер во время общения с прессой по прибытии в штат Пенсильвания. Также, по мнению Трампа, иранскому руководству "следует вести себя должным образом".