https://news.day.az/hitech/1848311.html MagicLab продемонстрировала возможности нового робота - ВИДЕО Китайская робототехническая компания MagicLab представила полноразмерного гуманоидного робота MagicBot X1, опубликовав видео с демонстрацией его возможностей.
MagicLab продемонстрировала возможности нового робота - ВИДЕО
Китайская робототехническая компания MagicLab представила полноразмерного гуманоидного робота MagicBot X1, опубликовав видео с демонстрацией его возможностей.
Как передает Day.Az, компания, занимающаяся разработкой роботизированных рук и решений для автоматизации, утверждает, что новое поколение роботов значительно превосходит предыдущую серию Z1 по уровню механики и подвижности.
После публикации ролика ряд специалистов предположили, что MagicBot X1 может стать одним из самых совершенных гуманоидных роботов по своим механическим возможностям на сегодняшний день.
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