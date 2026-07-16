MagicLab продемонстрировала возможности нового робота

Китайская робототехническая компания MagicLab представила полноразмерного гуманоидного робота MagicBot X1, опубликовав видео с демонстрацией его возможностей.

Как передает Day.Az, компания, занимающаяся разработкой роботизированных рук и решений для автоматизации, утверждает, что новое поколение роботов значительно превосходит предыдущую серию Z1 по уровню механики и подвижности.

После публикации ролика ряд специалистов предположили, что MagicBot X1 может стать одним из самых совершенных гуманоидных роботов по своим механическим возможностям на сегодняшний день.