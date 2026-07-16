Азербайджан и Палестина обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества - ФОТО

Премьер-министр Али Асадов 16 июля встретился с Премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Мустафой, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече было отмечено успешное развитие отношений между Азербайджаном и Палестиной, основанных на дружбе и взаимном уважении. Подчеркнута важность эффективного сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций.

Было вновь отмечено, что Азербайджан поддерживает урегулирование палестинского вопроса на основе норм и принципов международного права, в том числе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Была выражена признательность Азербайджану за последовательную политическую поддержку Государства Палестина и палестинского народа, гуманитарную помощь, а также за инициативы, реализуемые в сфере образования и других областях.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в различных сферах.