Азербайджан и Палестина обсудили расширение межпарламентского и гуманитарного сотрудничества - ФОТО

Обсуждено расширение межпарламентского и гуманитарного сотрудничества Азербайджана и Палестины.

Как передает Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 16 июля встретилась с премьер-министром Государства Палестина Мухаммедом Мустафой, находящимся с визитом в Азербайджане, сообщили в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер парламента рассказала о дружественных отношениях и основанном на взаимном уважении сотрудничестве Азербайджана и Палестины. Она отметила, что наши страны объединяют общие религиозно-духовные и семейные ценности, а также существующие между народами узы дружбы. Подчеркнув важную роль визитов на высоком уровне и проводимых встреч в углублении межгосударственных связей, председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что нынешний визит премьер-министра Палестины внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений и расширение сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что Азербайджан занимает принципиальную позицию в палестинском вопросе, и подчеркнула, что эта позиция последовательно отстаивается и в рамках международных организаций.

В ходе беседы было подчеркнуто, что начало деятельности представительства Азербайджана в городе Рамалла в 2023 году стало важным шагом в развитии двусторонних отношений. Председатель парламента напомнила, что в ноябре 2022 года Милли Меджлис единогласно принял закон об учреждении этого офиса.

Касаясь важности межпарламентского сотрудничества, Сахиба Гафарова отметила, что парламент Азербайджана эффективно сотрудничает с Палестинским национальным советом как в двустороннем формате, так и в рамках Межпарламентского союза, Парламентского союза ОИС, Азиатской парламентской ассамблеи и Парламентской сети Движения неприсоединения. Было доведено до внимания, что Азербайджан постоянно держит в центре внимания и с особой чуткостью относится к палестинскому вопросу на международных площадках.

На встрече также обсуждались возможности сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности в области образования и культуры. Было выражено удовлетворение обучением палестинских студентов в Азербайджане и высоко оценены возможности, созданные для них программой "Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева".

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа поблагодарил государство, народ и парламент Азербайджана за последовательную политическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку палестинского вопроса. Отметив важность своих встреч с Президентом и премьер-министром Азербайджана, гость подчеркнул, что палестинский народ никогда не забудет постоянную поддержку со стороны руководства страны. Премьер-министр также высоко оценил вклад Азербайджана в международные мирные инициативы и заявил о приверженности своей страны справедливому и прочному миру на основе принципа "двух государств".

Мухаммед Мустафа отметил большой потенциал для расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования и гуманитарной области. В данном контексте он особо подчеркнул строительство школы в Палестине при поддержке Азербайджана и другие совместные проекты. Заявив, что придает особое значение развитию межпарламентских связей, премьер-министр подчеркнул важность их дальнейшего расширения по различным направлениям.

В завершение гость выразил восхищение стремительным развитием и созидательными работами в Азербайджане, пожелав азербайджанскому народу мира, процветания и успехов.