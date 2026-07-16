https://news.day.az/world/1848334.html В Кыргызстане второй день тушат пожар в горной местности - ВИДЕО В горной местности у села Орто-Сай в Кыргызстане второй день продолжается пожар. Как передает Day.Az, по словам местных жителей, дым и пепел распространяются в сторону жилых домов, из-за чего людям становится трудно дышать.
В Кыргызстане второй день тушат пожар в горной местности - ВИДЕО
В горной местности у села Орто-Сай в Кыргызстане второй день продолжается пожар.
Как передает Day.Az, по словам местных жителей, дым и пепел распространяются в сторону жилых домов, из-за чего людям становится трудно дышать.
В МЧС Кыргызстана сообщили, что в настоящее время на месте работают три пожарных расчета, причины возгорания устанавливаются.
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