Азербайджанцев с атакованного у Одессы судна отправили на родину

Граждане Азербайджана, входившие в состав экипажа судна, подвергшегося атаке у побережья Одессы, направлены на родину.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики.

10 граждан Азербайджана, находившихся на борту гражданского торгового судна Atlas Bey, подвергшегося атаке 14 июля у побережья Одессы (Украина), были отправлены в Азербайджан через Турцию после пересечения территории Молдовы.

Посольство Азербайджана совместно с компетентными органами Украины продолжает принимать необходимые меры по поиску капитана судна.

Ранее мы сообщали, что у берегов Одессы беспилотник атаковал судно с гражданами Азербайджана.