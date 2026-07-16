В Баку произошел пожар в сауне, расположенной на первом этаже гостиницы в Наримановском районе.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, информация о возгорании на улице Кёроглу Рагимова поступила на горячую линию "112". На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание в сауне площадью 300 кв. м удалось быстро ликвидировать, не допустив распространения огня на гостиницу.

В целях безопасности из задымленного здания были эвакуированы постояльцы отеля, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. Пострадавших нет.

В результате пожара на площади 10 кв. м сгорела деревянная парная сауны. Большая часть сауны и здание гостиницы были защищены от огня.