Гороскоп на 16 июля

Сегодня в гороскопе ведущую роль будет играть логика. Принятие любого решения в этот день может отнять у вас больше времени, чем обычно - вы вряд ли скажете "да" или "нет", прежде чем не продумаете последствия на несколько шагов вперед, как в шахматной партии. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю. Звезды наделяют такими качествами, как вдумчивость, логичность, умение делать выводы и давать точный прогноз. В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план - как и все остальное, что противоречит строгим законам логики, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен сможет, если захочет, блеснуть своими познаниями в любом разговоре! Звезды гороскопа наделяют его общительностью и умением непринужденно демонстрировать собеседнику свою эрудицию. Это позволит ему выгодно себя показать, например, сдать экзамен, покорить своей начитанностью собеседника, провести переговоры, представить новый проект. В интеллектуальном общении Овну не будет равных, ну а эрудиция сегодня будет актуальна во всем, даже в любви.

Телец

Сегодня есть большая вероятность того, что Телец захочет заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места. Более того, проснувшаяся в нем хозяйственность потребует немедленно подключить к этому других - сегодня идеи Тельца об обустройстве быта могут отличаться глобализмом, так что своими силами ему не обойтись. Близким Тельца повезет, если он ограничится лишь генеральной уборкой - сегодня со своим размахом он вполне способен затеять и капитальный ремонт.

Близнецы

Сегодня душа Близнецов будет требовать интеллектуальных и философских бесед, поэтому главной целью для них станут поиски достойного собеседника. Впрочем, даже если Близнецы такового не найдут, звезды гороскопа обещают, что сегодня они все равно реализуют свою потребность в интересном общении. Даже простой дружеский разговор Близнецы способны свести к интеллектуальному спору или азартному состязанию в эрудиции! Близнецы настроены спорить до хрипоты, но важен им будет не столько результат, сколько сам процесс эмоционального обмена мыслями.

Рак

Сегодняшний день Раку стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. В любых проектах, связанные с деньгами и разумными способами их потратить, звезды гороскопа предвещают Раку успех, будь то финансовые вложения, решения о расширении бизнеса или планы о том, куда съездить в отпуск. Мозг Рака сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство - практичность.

Лев

Сегодня - день, когда Лев может, если захочет, внести ясность в любой вопрос. Его мозг будет работать четко, позволяя ему анализировать и решать логические задачи. Так что, если Лев захочет в чем-то докопаться до сути, ему достаточно собрать нужное количество фактов - правильные выводы он, как Шерлок Холмс, сумеет сделать сам. Проницательность придаст Льву особый шарм в глазах окружающих, и это понятно: ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве заглянуть в себя и задуматься над тем, не зашла ли она в тупик в каком-то вопросе? Возможно, это так, но Дева боится себе в этом признаться? Неважно, какой области касается вопрос, - дружбы, работы, денег или любви. Время заниматься самообманом прошло, пора взглянуть в лицо фактам. Если, проанализировав события, Дева поймет, что зашла не туда, - не страшно. Сегодня хороший день для того, чтобы избавиться от иллюзий и из всех возможных вариантов выбрать правильный путь.

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам узнать какого-то человека получше. Речь не обязательно идет о романтическом знакомстве, этим человеком может оказаться и знакомый, и коллега, и даже случайный попутчик. Сегодня в общении Весы будут руководствоваться логикой, а не эмоциями, так что у них есть шанс узнать максимум информации о ком угодно. Вместо обычного разговора ни о чем Весы могут выпытать факты биографии и пристрастия собеседника, а также поделиться своими, выведя отношения с ним на новый виток. В будущем это обещает пригодиться Весам.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону найти время, чтобы побыть один на один со своими мыслями - день склоняет его к тому, чтобы прислушаться к себе и переосмыслить свои дела и планы. Философски настроенный Скорпион сегодня может смело задавать любые вопросы - есть большая вероятность того, что, заглянув в себя, он получит ответ. Не надо бояться даже таких глобальных вопросов, как "Чего я хочу от жизни?", "Куда иду?", "Что делать дальше?". Ответы на них существуют, и в глубине души Скорпиону они уже известны, осталось признаться в этом себе.

Стрелец

Сегодня залог успеха Стрельца в делах - это умение объективно оценивать свои силы. В течение дня может возникнуть ситуация, когда ему потребуется консультация специалиста. Возможно, Стрельцу не будет хватать информации для работы, а может быть, речь идет о простуде и обращении к врачу. Так или иначе, Стрельцу сегодня следует помнить о том, что одна голова хорошо, а две лучше. Если бы каждый рассчитывал лишь на себя, мы до сих пор жили бы в сырых первобытных пещерах.

Козерог

Сегодня Козерог может испытывать желание как следует подискутировать! Говорят, что любая женщина из ничего может сделать три вещи: шляпку, салат и скандал. Козерог же сегодня проигнорирует первые две, сосредоточившись на последней. Его боевой настрой грозит вылиться в споры - сегодня желание Козерога доказать окружающим свою правоту будет непреодолимым. Единственный выход для окружающих - это согласиться с аргументами Козерога: если его интеллектуальное превосходство признают, Козерог будет полностью удовлетворен.

Водолей

Сегодня Водолей способен испытывать неуверенность во всем, за что он берется, и это не лучшим образом отразится на его делах. Даже если все идет гладко, Водолей способен испытывать массу колебаний! Из-за этого возможны задержки и пробуксовки. Чтобы избежать проблем, Водолею сегодня необходимо с самого утра настроиться на активный, деловой лад, начав день с зарядки и контрастного душа. Неуверенность снимет как рукой, а жизнь заиграет новыми красками!

Рыбы

Сегодня у Рыб будет шанс взять на себя какие-то новые обязательства, которые принесут им новые перспективы. Речь может идти о предложении руки и сердца, новом участке работ, новом витке карьеры и т.д. Впрочем, даже если этого не произойдет, сегодня Рыбы могут столкнуться с идеей или ситуацией, которая со временем выведет их жизнь на новую высоту. Звезды гороскопа советуют Рыбам не бояться новых обязанностей и обязательств: овчинка выделки стоит. Тем более, если эта овчинка - целое золотое руно.